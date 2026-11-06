Rubor en crema vs rubor en polvo: cuál elegir dependiendo de tu tipo de piel

Elegir el rubor adecuado puede hacer una gran diferencia en la apariencia de tu maquillaje, pues la elección correcta puede hacer que tu piel luzca más fresca y saludable. No obstante, entre varias opciones es fácil confundirse o cuestionarse cuál es la mejor opción, especialmente si se trata de un acabado en crema o polvo. Si bien ambos sirven para resaltar las mejillas, las diferentes texturas favorecen más a ciertos tipos de piel. Por ejemplo, el rubor en crema es perfecto para las pieles secas, mientras que el polvo es una gran alternativa para quienes tienen piel grasa. Aquí te explicamos por qué.

Rubor en crema vs rubor en polvo: beneficios y cuál es el mejor para tu tipo de piel

El rubor en crema destaca por su textura suave y fácil de difuminar, por lo que es perfecto para un acabado luminoso y natural. Este tipo de producto suele favorecer a las pieles secas, ya que aporta una apariencia fresca. La mejor forma de aplicarlo es con los dedos o una esponja, aunque también se puede difuminar con una brocha para controlar la intensidad. Por otro lado, el rubor en polvo es la alternativa ideal para las pieles grasas, ya que ofrece un acabado mate, lo que ayuda a controlar el exceso de brillo en el rostro. Lo mejor de este tipo de rubor es que se puede retocar de manera sencilla a lo largo del día.

Dicho esto, el rubor en crema es el mejor aliado para las pieles secas, ya que ayuda a crear ese efecto “jugoso” y natural en las mejillas. Por el contrario, el rubor en polvo suele funcionar mejor en la piel grasa, ya que ofrece un acabado más seco y evita que el rostro luzca muy brillante. Si bien las pieles mixtas pueden decantarse por cualquier opción, lo más recomendable es elegir el tipo de rubor según las necesidades que deseen atender. Por ejemplo, si quieren controlar el brillo o prefieren un acabado luminoso.

¿Qué tono de rubor deberías elegir?

Además de la textura, el color del rubor también es un factor importante a considerar para conseguir un mejor resultado. En el caso de las pieles claras, se recomiendan tonos suaves, como un coral o rosa claro, ya que aportan delicadeza al rostro; mientras que las pieles morenas claras deberían inclinarse hacia los tonos cálidos, como un melocotón o terracota, ya que estos ayudan a resaltar de una mejor manera las mejillas. En pieles morenas oscuras, la mejor recomendación son los tonos vino o ciruela.

Cabe mencionar que estas son tan sólo unas recomendaciones, tú puedes inclinarte por el tipo de rubor y el tono con el que te prefieras. Lo más importante es que utilices productos que te hagan sentir cómoda con tu maquillaje.