5 plantillas de etiquetas de Masha y el Oso en el universo K-Pop Demon Hunters

A muy pocas personas se les ocurrió a Masha y el Oso en el universo de las Guerreras K-pop, sin embargo, la inteligencia artificial lo ha vuelto realidad. Así es que podemos obtener las mejores plantillas de etiquetas para personalizar tus elementos.

Aquí te dejaremos unas hermosas plantillas donde se combinan los personajes de ambos mundos. Estas son grandes ideas para poder obtener las mejores imágenes.

¿Cuáles son las mejores plantillas que une a los dos mundos?

Plantilla 1: Masha “Main Vocalist” & Neon Runes

En este caso tenemos a Masha como líder del grupo. Así es que se puede ver un escenario de concierto K-Pop destruido, con pantallas LED rotas que parpadean en tonos azul eléctrico y morado.

Los personajes que aparecen son Masha al frente con un micrófono y la ropa de las Guerreras.

Masha Esta versión es muy interesante. (IA /IA Gémini)

Plantilla 2: The Bear “The Tank” & Lightstick K-Pop

Aquí el personaje principal es el Oso. Aquí se puede observar una niebla mística densa de color verde neón y negro, con siluetas de sombras demoníacas al acecho. El oso aparece con un chaleco táctico militar coreano y una venda en el ojo. En sus garras sostiene un Lightstick oficial del grupo que emite una espada de luz pura. Masha está sentada en su hombr.

Plantilla 3: Álbum Cover “Sweet Exorcism”

En este caso tenemos un diseño minimalista y elegante como las Guerreras K-Pop. Como fondo tenemos el color blanco con algunas salpicaduras de pintura en rosa neón.

Podemos observar a Masha y el Oso en el mundo de las guerreras preferidas de los más chicos.

Plantilla 4: Chibi Squad & Tarjeta de Identidad Coreana

Luego nos podemos encontrar con un estilo coleccionable ya que las Photo Card son un infaltable del mundo K-pop. En el fondo obtendrás un patrón de cuadrícula holográfica.

La versión chibi es muy tierna por lo que los personajes lucirán de la mejor manera.

Masha Esta es una versión tierna. (IA GE/IA Gémini)

Plantilla 5: Cyber-Seoul Rooftop Chase

Llegamos a la última versión que más futurista y los personajes aparecen en los techos de Seúl. Masha saltando en el aire en medio de una coreografía de baile, arrojando estrellas ninja brillantes.