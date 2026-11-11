No tires las piñas que tienes en casa: 5 manualidades para sorprender a todos en Navidad

Si eres de esas personas que le gusta salir a caminar en el otoño a dar un paseo para ejercitar o porque le gusta disfrutar de la naturaleza, lo más probable es que haya notado cómo se han caído de los árboles muchas piñas o incluso puede ocurrir en nuestro jardín; que está repleto de estos objetos y lo peor es que están secas. Pero, en lugar de deshacerte de ellas, gracias a la técnica DIY, podrás reutilizarlas con estas cinco ideas para decorar en Navidad.

Todavía falta poco más de un mes de la llegada la Navidad, pero hay quienes ya están pensando en la decoración de sus hogares, por lo que seguramente hayan comenzado a comprar los adornos navideños que colocarán en el hogar. Sin embargo, lo que no saben es que gracias a la técnica DIY se podrán reciclar algunos elementos y convertirlos en grandes adornos, incluso los que son de la naturaleza, como es el caso de las piñas.

Por qué son importantes las piñas para decorar

Las piñas se han convertido en un elemento clásico y versátil para la decoración rústica y navideña; porque aportarán otro estilo a la decoración y se pueden utilizar de varias maneras; por lo que no puede faltar. Por este motivo, es que si has coleccionado varios de estos elementos, te vamos a dejar cinco ideas DIY para que las uses y decores el hogar en la próxima Navidad.

5 ideas para reciclar las piñas y decorar el hogar

Corona de bienvenida: la puedes colgar en la puerta del hogar y necesitarás de una percha de alambre, piñas del mismo tamaño y alambre floral verde

Adorno de reno: puedes crear unos simpáticos renos que servirán para decorar el árbol y para eso, requieres de piñas, limpiapipas marrones, ojos móviles, pegamento artesanal fuerte, fieltro marrón, tijeras, pompones rojos, cordón y cinta

Adorno de ángel: es muy fácil de hacer, se puede colgar en el árbol, sobre la puerta de entrada o donde quieras. Necesitas de piñas, pintura acrílica, cuentas de madera, pincel, pintura rosa, tijeras y demás