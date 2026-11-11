El truco de maquillaje que disimula las arrugas de los labios después de los 60

Las arrugas se han convertido en el principal enemigo de muchas personas, especialmente de las mujeres y es que le tienen temor a la aparición de estas líneas de expresión que comenzarán a notarse a una cierta edad y que es algo inevitable, teniendo en cuenta que el paso del tiempo es para todos. Sin embargo, hay algunos métodos que ayudarán a ocultarlas de una forma más elegante, sin acudir a tratamientos invasivos y que tiene que ver con un truco de maquillaje que disimulará las arrugas en los labios después de los 60 años.

Cuando se supera la barrera delos 60 años, indudablemente que vamos a notar algunos cambios notorios en el cuerpo, como así también algunas señales de envejecimiento y en donde surgen algunas preocupaciones como la aparición de las arrugas en la parte del rostro, las canas, las líneas de expresión y demás. Pero, una de las grandes preocupaciones de las mujeres son las arrugas alrededor de los labios, algo que seguramente no te habrás percatado.

Por qué aparecen las arrugas en los labios

En primer lugar, hay que decir que las arrugas en los labios es algo muy común y esto, se debe a que luego de los 60 años, la piel producirá menos colágeno y elastina, haciendo que la zona pierda grosor, elasticidad y soporte; por deshidratación o movimientos faciales repetitivos. Por este motivo, hay un truco de maquillaje que te ayudará a combatir estas señales.

Cuál es el truco de maquillaje para ocultar las arrugas en los labios

El truco de maquillaje que te permitirá mitigar las arrugas en los labios es con una buena hidratación, ya sea con base, con corrector, o cualquier otro cosmético; y lo que se debe hacer, es hidratar la zona previamente usando un poco de crema hidratante alrededor de los labios o un poco de contorno a modo de mascarilla. A su vez, los expertos aseguran que esto debe hacerse con tiempo, unos 10 minutos antes de maquillarte.

Por otro lado, los expertos en maquillaje recomiendan poner en práctica la combinación entre perfilador y pintalabios que será algo fundamental; y en cuanto al primer producto, mientras más natural sea, mejor será para los labios. De esta manera, vas a poder evitar las arrugas en esta zona y ocultarlas.