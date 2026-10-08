El truco casero para que el maquillaje te dure más durante los días de lluvia

El truco para conseguir que el maquillaje dure más durante los días de lluvia consiste en aplicar capas finas de producto y sellarlas con polvo translúcido y un spray fijador resistente a la humedad. Esta combinación ayuda a reducir los desplazamientos de la base y el corrector.

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La clave está en preparar la piel sin dejar una película excesivamente grasa y elegir fórmulas de larga duración. En jornadas húmedas, aplicar más maquillaje no necesariamente mejora el resultado: las capas gruesas pueden acumularse en los pliegues, marcar la textura de la piel y desplazarse con mayor facilidad cuando entran en contacto con el agua.

¿Cómo hacer que el maquillaje dure más cuando llueve?

Una de las técnicas de maquillaje más útiles es trabajar por etapas y dejar que cada producto se asiente antes de aplicar el siguiente. Para aplicar este método, conviene seguir estos pasos:



Preparar la piel: utilizar una hidratante adecuada al tipo de piel y esperar a que se absorba antes de maquillarse. Aplicar una base de larga duración: distribuir una capa fina, concentrando el producto únicamente donde se necesita más cobertura. Sellar las zonas estratégicas: colocar una pequeña cantidad de polvo translúcido en la frente, la nariz, el mentón y debajo de los ojos si el corrector tiende a acumularse. Usar un spray fijador: elegir una fórmula compatible con los productos utilizados y respetar las indicaciones del fabricante.

El polvo debe aplicarse con moderación, especialmente en pieles maduras o secas, porque el exceso puede acentuar líneas de expresión y zonas descamadas.

¿Qué productos de maquillaje conviene usar en los días de lluvia?

Además de sellar la base, es importante seleccionar productos que toleren mejor la humedad. La maquilladora estadounidense Danessa Myricks, reconocida por su experiencia en productos de larga duración y técnicas de maquillaje creativo, es una referente en el trabajo con texturas y capas para conseguir acabados resistentes. Para los días lluviosos, recomienda estas opciones:



Máscara de pestañas resistente al agua: resulta útil si existe riesgo de que las gotas provoquen manchas bajo los ojos. Para el uso diario, conviene considerar la facilidad de desmaquillado.

resulta útil si existe riesgo de que las gotas provoquen manchas bajo los ojos. Para el uso diario, conviene considerar la facilidad de desmaquillado. Delineador de larga duración: ayuda a reducir el riesgo de que el trazo se transfiera al párpado.

ayuda a reducir el riesgo de que el trazo se transfiera al párpado. Rubor en crema sellado con polvo: una capa ligera de rubor en polvo de un tono similar puede prolongar su presencia.

una capa ligera de rubor en polvo de un tono similar puede prolongar su presencia. Labial de larga duración: las fórmulas de acabado fijo suelen resistir mejor la humedad que los productos muy cremosos, aunque pueden resecar los labios.

Un último consejo es llevar un pañuelo suave para retirar las gotas mediante pequeños toques, sin frotar la piel. Si el maquillaje se altera, es preferible corregir únicamente la zona afectada en lugar de añadir capas sobre todo el rostro.