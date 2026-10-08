Cómo usar el eyeliner negro para hacerte un maquillaje de Catrina fácil y rápido

Si no cuentas con mucho tiempo o un gran maquillaje, con un eyeliner de color negro puedes crear un maquillaje de Catrina, sencillo, práctico y con mucho corazón. Para esta inspiración puedes optar por un delineado en los ojos, marcando detalles y agregando líneas, pétalos y pequeños trazos en la piel. Recuerda que al final el complemento de la ropa será esencial para un buen maquillaje.

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¿Cómo hacer un maquillaje de catrina con un eyeliner de color negro?

Si solo cuentas con un eyeliner de color negro, puedes crear un disfraz completo de catrina sin requerir demasiados productos.

Comienza el delineado por los ojos

Para comenzar, debes dibujar un contorno alrededor de los ojos, agregar pequeños pétalos, puntos o líneas para generar un efecto en forma de flor.

Define la nariz con ayuda del delineador

Con ayuda del mismo delineado, debes perfilar de manera triangular tu nariz para darle un aspecto similar al de una calavera.

Maquillaje de Catrina: El truco del eyeliner|Imagen de IA

Marca la boca

Para darle forma a la boca, debes optar por una línea horizontal sobre los labios, añadiendo pequeñas líneas verticales que te permitan simular los dientes.

Agrega detalles

Para que tu atuendo quede perfecto, agrega detalles en tu rostro como corazones, flores o pequeños trazos en la frente o mejillas. Opta por un look minimalista que te permita conseguir un estilo llamativo.

Maquillaje de Catrina con delineador|Imagen de IA

Toma en cuenta utilizar productos cosméticos diseñados para el rostro y evita utilizar delineador en zonas que puedan generar irritaciones.

Complementa tu disfraz

Para complementar tu disfraz no requieres de un nuevo atuendo, pues requieres de ropa negra, alguna prenda bordada, falda negra, pantalón oscuro o lo que mejor se adapte a tu estilo. Puedes agregar flores a tu cabello de manera discreta, optando por que el maquillaje sea el gran protagonista.