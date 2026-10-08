Cómo usar el eyeliner transparente que oculta la edad después de los 60

El eyeliner transparente es una alternativa sutil para quienes buscan definir los ojos sin endurecer las facciones. Su acabado discreto permite realzar la mirada y conseguir un maquillaje ligero, especialmente favorecedor después de los 60.

A diferencia de los delineadores más intensos, esta opción puede integrarse fácilmente con el resto del maquillaje y aportar un efecto más fresco. La clave está en aplicarlo de manera estratégica para destacar los ojos sin recargar el párpado.

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¿Cómo cuidar la piel del maquillaje?

Para cuidar la piel al maquillarte, limpia e hidrata el rostro antes de aplicar cualquier producto. Al finalizar el día, retira completamente el maquillaje con productos suaves y evita dormir con él. También es importante lavar con frecuencia las brochas y esponjas para eliminar residuos. Por último, elige cosméticos adecuados para tu tipo de piel y evita compartirlos para mantener una buena higiene.

¿Cómo lograr una mirada más joven con eyeliner trasparente?

El eyeliner transparente, también conocido como delineado invisible o tightlining, es una técnica que permite definir la mirada sin crear trazos marcados sobre el párpado. Al rellenar los espacios entre las pestañas, aporta densidad y profundidad de manera sutil, por lo que resulta especialmente favorecedor para conseguir un Maquillaje natural después de los 60.

Prepara el párpado

Aplica una pequeña cantidad de corrector o prebase sobre el párpado y séllala ligeramente con polvos translúcidos. Esto ayuda a alisar la zona y evita que el producto se transfiera.

Elige un lápiz marrón

Opta por un lápiz cremoso y resistente al agua en tonos marrón oscuro o café. Estos colores permiten definir las pestañas sin endurecer las facciones como puede hacerlo un negro intenso.

Rellena la raíz de las pestañas

Mira hacia abajo en un espejo y levanta suavemente el párpado superior. Realiza pequeños toques con el lápiz para rellenar los espacios que quedan entre las raíces de las pestañas, en lugar de dibujar una línea continua.

Levanta el extremo del ojo

Para conseguir un efecto más elevado, puedes añadir un pequeño trazo en el extremo exterior. Hazlo con el ojo abierto y dirígelo ligeramente hacia arriba, siguiendo la dirección del final de la ceja.

Da luz a la línea de agua

Completa el maquillaje con un lápiz beige o nude en la línea de agua inferior. Este recurso aporta luminosidad y ayuda a crear visualmente una mirada más abierta y descansada.