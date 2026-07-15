Descubre los trucos de la cámara del iPhone

La cámara del iPhone incorpora funciones que van mucho más allá de tomar fotografías y grabar videos. Muchas de estas herramientas pasan desapercibidas, aunque pueden mejorar notablemente la calidad de tus imágenes y facilitar su captura. Conocer estos trucos te permitirá sacar el máximo provecho de tu dispositivo.

Desde ajustes para obtener fotos más nítidas hasta accesos rápidos que agilizan el uso de la cámara, el iPhone ofrece varias opciones poco conocidas. Algunas están disponibles desde hace varias versiones de iOS y otras llegaron con las actualizaciones más recientes. A continuación, te compartimos algunos de los trucos que probablemente no sabías que existían.

¿Cuáles son los trucos de cámara de iPhone que no conocías?

La cámara del iPhone esconde funciones que pueden ayudarte a obtener fotos y videos con un aspecto mucho más profesional. Conocer estos trucos permite aprovechar mejor las herramientas de iOS y mejorar la calidad de cada captura sin necesidad de aplicaciones adicionales.

Uno de los atajos más útiles está en el botón de disparo. Al mantenerlo presionado puedes comenzar a grabar un video al instante, mientras que al deslizarlo hacia la izquierda activarás el modo ráfaga para capturar varias imágenes seguidas. También es posible tomar fotografías mientras grabas un video.

Para obtener mejores resultados, puedes bloquear el enfoque y la exposición manteniendo presionada la pantalla sobre el punto deseado. Además, al deslizar el ícono del sol ajustas manualmente el brillo de la escena. Activar la cuadrícula y el nivel también ayuda a lograr encuadres más precisos.

Si tienes un modelo Pro compatible, puedes capturar fotos de hasta 48 megapíxeles para conseguir un mayor nivel de detalle. Otras funciones, como el efecto de larga exposición con Live Photos o la edición posterior del desenfoque en retratos, permiten obtener imágenes con un acabado más profesional.