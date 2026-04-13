3 trucos para que tus plantas de interior no se mueran nunca

La primavera nos está mostrando bellos paisajes en México y es algo que no solo puede verse en los jardines. En el interior de los hogares muchas plantas se encargan de embellecer ambientes pero también de aportar diferentes beneficios para los integrantes de la familia.

Noticias Jalisco del 10 de abril 2026

La Inteligencia Artificial (IA) pone de relieve la importancia de las plantas de interior y también ayuda a saber cuidarlas. El objetivo es que las especies pueden sobrevivir al paso del tiempo y es por ello que la aplicación Gemini comparte los mejores trucos para conseguirlo.

Beneficios de las plantas de interior

Gemini afirma que las plantas de interior ofrecen una mejora significativa en la calidad del ambiente dentro del hogar al actuar como filtros naturales. Además, estas especies ayudan a regular la humedad ambiental, lo que puede prevenir problemas respiratorios y mantener la piel más hidratada, creando un entorno mucho más saludable y fresco.

#plantas #plantasdecasa #plantasdeinterior ♬ sonido original - Gastón Williams @decasa.style 8 años con estas plantas y ninguna me falló! Cuando las compré era un principiante y por experiencia puedo decir que son fáciles de llevar! Algunos datos 👉🏻La Monstera puede crecer mucho si le gusta el lugar! Y eso implica trasplantarla a maceta más grande con un tutor que la ayude a crecer en altura. Además se multiplica muy fácil! 👉🏻El Espatifilo se banca luz indirecta media a baja y el riego es regular. No le gusta secarse del todo sino estar un poco húmeda 👉🏻La Sansevieria es una todoterreno. Combinala con una maceta colorida para resaltar su color verde con tonos amarillo 👉🏻Recordá pasar un paño húmedo por las hojas para quitar polvo! Si repasás tus muebles cuando juntan polvo por qué no lo harías con tus plantas que son vida?! 😅💚 Ahora tené esta info al alcance y compartila con esa persona que te lo va a agradecer! #casa

La IA remarca que, más allá de los beneficios físicos, integrar vegetación en el diseño de interiores impacta positivamente en el bienestar emocional y la productividad. Gemini precisa que la presencia de tonos verdes y elementos naturales reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, facilitando un estado de relajación y concentración.

¿Cómo mantener las plantas de interior?

Ya sea en un rincón de la sala o sobre un escritorio, las plantas aportan una sensación de vitalidad y armonía que transforma cualquier habitación en un refugio más acogedor y equilibrado, sentencia Gemini.

Es por eso que la Inteligencia Artificial invita a sumarlas a nuestro hogar pero también revela que mantener las plantas de interior vibrantes no tiene por qué ser una batalla constante. Gemini comparte tres trucos fundamentales que marcan la diferencia entre una planta que sobrevive y una que prospera:

La regla del dedo (y el drenaje): El error número uno es regar por calendario (ej. "todos los martes"). Antes de añadir agua, introduce el dedo unos 2 o 3 centímetros en la tierra.



Si está húmeda: Espera.

Si está seca: Riega hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje.

Truco extra: Asegúrate de que la maceta tenga agujeros; sin ellos, las raíces se asfixian y se pudren inevitablemente.

Ubicación según la "Luz de Lectura": Muchas plantas mueren por falta de luz, aunque parezca que la habitación está iluminada. Un buen truco es intentar leer un libro en el lugar donde quieres poner la planta sin encender luces artificiales:



Si puedes leer cómodamente, la mayoría de las plantas de interior estarán bien.

Si tienes que forzar la vista, solo sobrevivirán las más resistentes (como la Sansevieria o el Poto).

Evita el sol directo a través del cristal al mediodía, ya que puede actuar como lupa y quemar las hojas.

El método de la limpieza y humedad: Las hojas de interior acumulan polvo que bloquea su capacidad de hacer fotosíntesis.

