La Chef Zahie EXPLOTA ante la enorme falta de Jazmín y Camila en MasterChef 24/7

La gala de delantales negros de MasterChef 24/7 no estuvo libre de polémica, pues durante el reto de cocina oriental, Jazmín y Camila provocaron la molestia de la exigente Chef Zahie Téllez debido a la toma de ingredientes de la mesa de rapiña. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Durante la revisión de ingredientes por parte de Zahie Téllez, debido a que los cocineros solamente podían elegir seis exactos y cocinar con todos ellos, la Chef le preguntó a Camila en su estación si ella había traído el pollo o lo había hecho Jazmín, a lo que participante confesó que su compañera lo había hecho.

Jazmín tomó la palabra para decirle a la Chef que ella le había dado el pollo sin que Camila se lo hubiera pedido y es que apuntó que no quería que cocinara con tan poca proteína; "se me hizo injusto", señaló la concursante.

La Chef dijo que se tenían que respetar las reglas del reto y cuando estaba por retirar la proteína de Camila, Jazmín buscó evitar que pasara al señalar que ella había sido la culpable.

"Parecen de primaria", dijo muy molesta la Chef y es que hizo énfasis en el hecho de que haberle dado un ingrediente a alguien aunque no se lo hubiera pedido no es justificación para que haya ocurrido. Zahie Telléz adivirtió que no "estaban jugando" y le retiró los pollos a ambas participantes; además, les restó cinco minutos de preparación a las dos cocineras.

Cabe señalar que cuando Jazmín se disculó con Camila por lo ocurrido, la cocinera permaneció en silencio.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Daniela, Julio, Luis y Ramahá como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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