OFICIAL: Ellos son los Cocineros que tienen Delantal Negro este jueves 09 de julio y que podrían salir de MasterChef 24/7

Este jueves de Delantales Negros en MasterChef 24/7 conocimos a los Participantes que podrían abandonar el reality show este domingo, pues esta octava semana ha marcado de gran manera lo que representa la exigencia para los Cocineros, llegando a instancias donde tienen que darlo el todo por el todo.

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Si bien, la semana comenzó a tomar forma desde el lunes de donde Carmen consiguió hacerse con el codiciado Pin del Chef, teniendo ciertos privilegios y decisiones importantes dentro del universo de MasterChef 24/7 en los últimos días que han terminado impactando directamente en los retos.

¿Quiénes son los Cocineros de MasterChef 24/7 con Delantal Negro hasta hoy 09 de julio de 2026?

Tras el Reto de este jueves 09 de julio, ellos son los participantes del reality show de la cocina más popular de todo México que tienen Delantal Negro y que podrían ser eliminados esta octava semana:



Emmanuel

Flor

Nora

Camila

Ixdit

Una vez que vimos la sorpresiva Batalla por Equipos donde el combinado de Daniela Parra de color Amarillo ganó de manera unánime en un reto especial, conocimos a los primeros tres participantes de MasterChef 24/7 que consiguieron subir al Balcón de la Salvación: Daniela (al ser la Capitana) y quien terminó eligiendo a Luis y Julio.

¿Quiénes han sido los eliminados de MasterChef 24/7?

Este programa con un formato 24 horas los 7 días de la semana ha dado un montón de sorpresas y hasta ahora, debido a que en su momento consiguieron un Delantal Negro (a excepción de María quien abandonó la competencia por motivos de salud), ellos son los participantes que han salido de MasterChef 24/7:



Javier “La Chuleta Metalera”

Nash

Arturo

Ricardo

María

Lula

Pablo

Ismael

Diego

¡No te pierdas MasterChef 24/7 de lunes a viernes de 8:30 a 10:30 pm! Sigue la transmisión a través de Azteca UNO, nuestro sitio web oficial y la app de TV Azteca En Vivo y los domingos de 8:00 a 11:00 pm.

