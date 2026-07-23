Veracruz: este es el paraíso indígena para disfrutar de los ríos y la selva

Veracruz aún conserva grandes recuerdos de la cultura olmeca que es considerada como la primera gran civilización de Mesoamérica. Fueron grandes precursores del desarrollo político, religioso y artístico.

La comunidad tuvo lugar en la región del Golfo de México que actualmente corresponde al sur de Veracruz y el oeste de Tabasco. En estos lugares se ubican centros ceremoniales como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Aquí también puedes disfrutar de los ríos y la selva.

¿Qué ofrece Veracruz sobre la cultura olmeca?

En Veracruz podrás encontrar entre las principales atracciones a las cabezas colosales de piedra que son grandes esculturas talladas en bloques de basalto. Estas se utilizaban para representar a las personas de alto rango.

Los Olmecas tenían como cabeza de su sociedad a una élite gobernante con funciones políticas y religiosas. Ellos eran politeístas y rendían culto a diversas deidades vinculadas con la naturaleza, entre ellas el jaguar, considerado un símbolo de poder y fertilidad.

Teniendo en cuenta sus creencias es que contaban con tres asentamientos importantes que son los siguientes:

San Lorenzo Tenochtitlán

Está ubicado en el municipio de Texistepec en la cuenca del río Coatzacoalcos en Veracruz y es el más antiguo. Allí puedes ver montículos y basamentos originales de las pirámides ya que fue una de las ciudades más importantes. Cuenta con cabezas colosales y sus esculturas fueron trasladadas al Museo de Antropología de Xalapa.

La Venta

La misma se encuentra en el municipio de Huimanguillo en el estado de Tabasco y fue el centro ceremonial y poblacional más importante de la cultura olmeca. Su ubicación es en los límites de los estados de Veracruz y Tabasco, en la zona pantanosa del río Tonalá.

Aquí vas a encontrar cuatro cabezas colosales, edificios y ocho altares que eran en realidad tronos utilizados por los altos dignatarios. El Museo del Sitio tiene mucha historia que contar.

Tres Zapotes

Por último, tenemos Tres Zapotes que está ubicado en la llanura del Papaloapan en Santiago de Tuxtla. Es un centro urbano muy desarrollado de la cultura olmeca. Aquí se encontraron dos cabezas colosales que fueron reubicadas y puedes disfrutar del Museo de Antropología de Xalapa.