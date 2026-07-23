Horóscopo de Nana Calistar hoy, jueves 23 de julio: estos signos deberán CUIDAR su DINERO
Consulta tu horóscopo para este jueves, 23 de julio. Conoce qué te deparan los astros hoy con las predicciones de Nana Calistar para cada uno de los 12 signos.
Oficialmente estamos en la temporada de Leo, el momento más creativo y brillante del año, en el que la energía de confianza, autoexpresión y liderazgo se hacen más presentes que nunca. Bajo esta línea, te compartimos qué te deparan los astros el día de hoy con el horóscopo de Nana Calistar, quien trae toda una serie de predicciones para este jueves, 23 de julio. Así que sigue leyendo…
¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 23 de julio?
Es momento de dejar de dar vueltas a esa idea que tienes en la cabeza y actuar, pues este proyecto podría mejorar tus ingresos. Ese día será perfecto para pensar más a fondo y acercarte a alguien que tenga experiencia en ese terreno. En cuestiones de dinero, todo se acomoda poco a poco, pero debes dejar de gastar por impulso. La energía del amor estará bastante movida. Aguas con caer en tentaciones. Aprende a expresar lo que sientes.
¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 23 de julio?
Tendrás ganas de mandar todo a volar, pero no te desesperes, que en medio del desorden comienzas a encontrar respuestas que llevas tiempo buscando. Se marca aprendizajes en el amor. Eso sí, aléjate de relaciones prohibidas. En cuestiones económicas, hay que cuidarse de las pérdidas materiales. Se marcan conversaciones en familia que te harán reflexionar.
¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 23 de julio?
Deja de vivir en automático, es momento de reinventarte. En temas del amor, aguas con caer en la monotonía. Es momento de hacer una limpia en tu casa, amistades, recuerdos y pensamientos negativos. Despídete de eso que no te aporta crecimiento. Acepta esa reunión o convivencia a la que te están invitando, servirá para distraerte un poco. En cuestiones económicas, se marcan oportunidades interesantes. Cuida más tu salud, especialmente los horarios de comida y descanso, que tu cuerpo comienza a sentir los estragos.
¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 23 de julio?
No todo el mundo está en tu contra, recuérdalo. Si tienes pareja, deja el orgullo a un lado, el verdadero valor está en reconocer cuando alguien se equivoca. Si estás soltero, primero define qué es lo que quieres y después preocúpate por tener una relación. Una persona del pasado regresa a buscarte, pero no confundas su regreso con el destino. Se marca un chisme con amistades o alguna expareja. En temas de dinero, necesitas controlar los gastos innecesarios.
¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 23 de julio?
El amor llega cuando dejas de conformarte con migajas. Este día aprenderás a poner límites. Se marcan chismes en la familia, así que aprende a medir con quién compartes información. Aguas con apostar dinero o invertirlo en negocios milagrosos, porque la suerte no está de tu lado en cuestiones económicas. Se marca la posibilidad de un viaje. En temas de salud, necesitas prestar más atención a tu alimentación.
¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 23 de julio?
Es momento de dejar de cargar con culpas que no te corresponden. Aprende a poner límites. En cuestiones de dinero se marca uno que otro susto, podría ser un gasto inesperado, así que evita compras compulsivas y no prestes. Alguien del pasado regresa de manera inesperada, pero no confundas nostalgia con amor. Presta más atención a tu salud, especialmente al estrés y cansancio acumulado, que podría reflejarse en dolores musculares, insomnio y problemas digestivos.
¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 23 de julio?
Necesitas poner los pies en la tierra y empezar a ver a las personas como realmente son. Aguas con las exparejas que aparecen de repente. Quien ya salió de tu vida, no perece volver a ocupar un espacio en tu cabeza. En temas del amor, dale tiempo al universo, se están acomodando las piezas. Se marca un alto nivel de fertilidad, así que cuídate si no quieres sorpresas. También se visualizan buenas noticias en cuestiones de dinero, eso sí, deja de gastar por impulso.
¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 23 de julio?
La vida te dará una segunda oportunidad que creías perdida. De ti depende si la aprovechas o no. Es momento de llevar ese proyecto que tanto tiempo llevas en mente a la realidad. Aguas con golpes o caídas, que andas muy distraído. En temas del amor, los astros tienen un mensaje: deja de querer rescatar a quien no tiene ganas de cambiar. Presta más atención a tu salud; aliméntate mejor y mueve tu cuerpo. Esto no sólo ayudará a tu físico, sino también a tu estado de ánimo.
¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 23 de julio?
No dejes que la gente frustrada te arruine el ánimo y deja de cargar con cosas que ya no te corresponden. Aprende a decir que no y cerrar la puerta sin sentir culpa. En cuestiones económicas aparecen pagos que no puedes seguir postergando. Se marcan diferencias en la familia por comentarios fuera de lugar. También se visualizan oportunidades para fortalecer la relación, si tienes pareja. Si estás soltero, alguien comienza a mostrar interés en ti. Cuida más tu descanso.
¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 23 de julio?
Tu energía está más despierta y tienes muchas ganas de salir adelante. En el amor, te caerá el veinte de algo bastante fuerte. Recuerda que amar también implica abrir un espacio para otra persona, sin sentir que estás perdiendo tu independencia. Se marca una decisión importante en temas de trabajo, dinero o una mudanza; así que piensa con la cabeza y no con el corazón. Administra mejor tu dinero. Se marca una buena entrada económica, pero también gastos, así que cubre primero tus obligaciones. Aguas con golpes o caídas, que también andas muy distraído.
¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 23 de julio?
Tu confianza será puesta a prueba en temas del amor. Si estás en una relación, respétala. Si estás soltero, se marcan oportunidades para conocer a alguien nuevo. Se marcan muchos cambios en tus emociones. También necesitas más disciplina en tu dinero. Aguas con los gastos hormiga que terminan por convertirse en elefantes. Viene una etapa de renovación laboral. Cuida más tu descanso, que dormir bien también es parte del éxito.
¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 23 de julio?
Se marca un acontecimiento que tocará tu corazón; así que piensa dos veces antes de actuar, y hazlo con la cabeza. En cuestiones de negocios, se abre una puerta muy interesante. Eso sí, tu economía necesita mucha disciplina, hay deudas pendientes que no puedes seguir ignorando. En temas del amor, necesitas bajar dos rayitas a los celos. En cuanto a tu salud, presta atención a enfermedades respiratorias, no te expongas a cambios bruscos de temperatura.