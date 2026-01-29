Así es la personalidad de las personas que no hacen su cama, según la psicología

Con el objetivo de mantener la limpieza y el orden estético es que muchas personas cada vez que se levantan, o en el transcurso de la mañana, llevan a cabo el armado de su cama casi como un ritual. Sin embargo, hay personas que no se sienten cómoda haciendo esto y le restan importancia.

Ante esto es que la psicología nos manifiesta que el hábito de no hacer la cama tiene un significado debido a que hay una relación entre el entorno físico y los procesos cognitivos. Cuando hablamos de orden automáticamente nos referimos a la autodisciplina y la estabilidad, pero si hacemos referencia al desorden tenemos que mencionar que puede ser el refugio de mentes altamente creativas.

¿Qué significa que las personas no hagan la cama según la psicología?

Los expertos en psicología manifiestan que el orden excesivo limita la capacidad de generar ideas novedosas debido a que el cerebro se acostumbra a seguir patrones predecibles y rígidos. Teniendo en cuenta esto se llega a la conclusión de que las personas que no hacen la cama se sienten cómodas en la improvisación y que no necesitan de una estructura externa para sentir control interno.

El hábito de no hacer la cama se relaciona con la gestión del tiempo ya que quienes no hacen esto pueden dedicar esos minutos a una meditación, a la lectura de noticias o de disfrutar de un desayuno sin prisas.

Las personas que hacen su cama sienten una gratificación fugaz cuando ordenan su cama, sobre todo porque consideran que en unas horas van a volver a desarmarla, y el patrón se sigue repitiendo. Ellos tienen una personalidad con baja necesidad de cierre cognitivo es decir que no sienten ansiedad ante las tareas inacabadas o los espacios asimétricos.

Este hábito no es negativo.|Canva

Así también tenemos que mencionar que las personas que no hacen su cama fluyen mejor con los cambios por ende poseen una gran resiliencia ante la incertidumbre, de acuerdo a lo que marcan los expertos en psicología.