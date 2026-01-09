Si quieres bajar de peso después de las fiestas decembrinas pues te recomendamos ensaladas nutritivas

Las fiestas decembrinas sin dudas pueden dejar secuelas a nivel corporal por lo que la pesadez y el aumento de peso son protagonistas. Es por esto que enero es el momento ideal para puedas llevar a cabo hábitos saludables y elegir la comida de manera consciente. Aquí es donde aparecen las ensaladas con ingredientes frescos y balanceados como una gran opción.

Si bien pueden ser considerados platillos aburridos, una ensalada bien preparada aporta proteínas, fibra, vitaminas y minerales esenciales. Lo importante es combinar vegetales , grasas saludables y porciones adecuadas de proteína.

¿Cómo preparar ensaladas nutritivas?

Estas opciones que te ofrecemos son prácticas, deliciosas y bajas en calorías. Así vas a cuidar tu alimentación en estos días para poder perder peso.

Receta de ensalada xec tradicional

Ingredientes:



1 jícama mediana en cubos

1 naranja en gajos

1 toronja en gajos

Jugo de limón al gusto

Chile en polvo (opcional)

Sal al gusto

Preparación:



Coloca la jícama, la naranja y la toronja en un recipiente. Agrega jugo de limón, sal y chile en polvo si lo deseas. Mezcla suavemente y sirve fría. Esta ensalada es rica en fibra, vitamina C y muy baja en calorías, ideal para la digestión.

Ensalada de pollo con espinaca y aguacate

Ingredientes:



2 tazas de espinaca fresca

1 pechuga de pollo cocida y deshebrada

1/2 aguacate en cubos

1/4 de cebolla morada en tiras

Jugo de limón

Aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Preparación:



Vas a colocarla espinaca en unbowly añade el pollo, el aguacate y la cebolla. Aliña con limón, un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta. Es una ensalada que aportará proteína magra como así también grasas saludables que mantienen la saciedad.

Esta ensalada es hidratante y nutritiva.|Canva

Ensalada de pepino, jitomate y queso fresco

Ingredientes:



2 pepinos en rodajas

2 jitomates en cubos

100 g de queso fresco en cubos

Orégano seco

Jugo de limón

Sal al gusto

Preparación:

