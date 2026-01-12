Así puedes bajar de peso mientras eliminas la grasa sin perder músculo, según la ciencia

Uno de los propósitos más comunes que hay en Año Nuevo es la reducción de las tallas a través de bajar de peso , aunque una vez que esto ocurre existen personas que, si bien logran su cometido, esto se hace mediante la pérdida del músculo, lo cual evita que la grasa corporal se aleje de ti.

Bajar de peso no solo involucra una dieta alimenticia formada por un experto en la materia, sino también por una rutina de ejercicio diario. Ante este hecho, la ciencia ha dado a conocer una serie de detalles con los cuales puedes perder esa grasita que tienes de más sin la necesidad de decirle adiós al músculo corporal.

¿Cómo bajar de peso sin perder el músculo?

De acuerdo con el médico deportivo Páblius Braga, la idea es que el cuerpo utilice algunas de sus reservas como fuente de energía, por lo que el músculo, al ser el tejido que más energía consume en el reposo, es cuenta con escasez calórica. Ante ello, existen algunos tips para bajar de peso evitando que pierdas esta masa corporal.

Uno de estos es la hidratación y el consumo de proteínas, pues según la Sociedad internacional de Nutrición y el Deporte, el crecimiento del músculo y el mantenimiento de la masa magra es necesario a través de una ingesta de entre 1,4 y 2 gramos de proteínas por kilo al día, algo a tener en cuenta.

Del mismo modo, el movimiento es clave para bajar de peso y quemar esa grasa que tienes en el cuerpo. Si tu idea es ganar músculo mientras reduces talla, entonces luce importante realizar ejercicios de fuerza a través del entrenamiento de pesas, pues estas conservan y, a su vez, aumentan la masa muscular.

¿Cómo limitar el consumo de calorías para bajar de peso?

Debes saber que, para bajar de peso , es fundamental limitar el consumo de calorías en relación a las que gastas al día. Bajo este fundamento, ten en cuenta que aquellos alimentos azucarados son los que más calorías tienen, por lo que es preciso limitar, en la medida de lo posible, estos postres.