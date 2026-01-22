Estos son los básicos que no pueden faltar en tu clóset este 2026

Al momento de arrancar un nuevo año, las personas buscan renovar su armario para poder estar a la moda, por lo que los llamados básicos en tendencia se convierten en las prendas más buscadas para poder hacer un clóset que sea funcional y moderno.

Estas prendas son atemporales, por lo que se pueden usar en cualquier temporada del año y sirven para combinar con otras para poder vestirse sin complicaciones, ya que se adaptan a cualquier estilo y en muchas ocasiones son el complemento perfecto.

¡Samanta no se guardó nada sobre Humberto! Revive lo mejor del Exatlón

Estos son los básicos que no pueden faltar en tu clóset

En la actualidad, la moda cambia de un momento a otro, por lo que hace una buena elección de básicos se ha convertido en una de las decisiones más pensadas por millones de personas, ya que estos te van a acompañar a las fiestas, el trabajo y en cualquier situación en la que necesites verte bien, pero también se debe buscar telas de buena calidad.

Playera blanca

Algo que nunca pasa de moda y que siempre se necesita en un clóset completo, pero en este año, no va a ser una tela desgastada o sin forma, debe ser una prenda bien estructurada, de preferencia de algodón grueso y que sea un estilo ligeramente oversize. Esta prenda se puede cambiar con todo, por lo que será un comodín en tu clóset.

Blazer oversize

Los blazer siguen en tendencia, pero ahora se busca un corte nuevo que le brinda soporte en los hombros y se vea de un largo medio, ya que así lo marca la moda en 2026. Esta prenda va a subir el nivel de cualquier look, ya que te hace ver con estilo, sin la necesidad de ser elegante.

Suéter ligero

Nunca va a dejar de ser una prenda fundamental en cualquier clóset, especialmente cuando se tiene en colores básicos y con un material que se vea de buena calidad. Es ideal para cuando vas a lugares fríos y los días en donde la temperatura es fresca y cambiante.

