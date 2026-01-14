¿Cómo hacer el método curly? Consejos de belleza ideales para principiantes

El método curly es una técnica que se ha popularizado en los últimos años, puesto que se destaca por ayudar a las personas con el pelo rizado al definir su melena y evitar que sean dominadas por el frizz, en el que se necesita de ciertos pasos para lograrlo.

Es así que te vamos a compartir algunos consejos de belleza, ideal para quienes son principiantes en hacer el método capilar. Toma nota de todos los tips que te vamos a dar para obtener el deseado resultado.

¿En qué consiste el método curly?

La creadora de contenido Adriana Lumina se destaca por tener una gran melena rizada, pero desde hace tiempo se ha encargado de ayudar a más usuarios al enseñarles algunos tips para controlar su pelo. Es así que en uno de sus videos explica cómo hacer el método curly para principiantes; solo sigue los consejos de belleza:

Todo empieza desde el lavado del pelo; en tu rutina diaria, recuerda solo colocar el shampoo en el cuero cabelludo y dar masajes circulares. Enjuagamos. Añade acondicionador solo en medias y puntas. Enjuagamos. Desenredamos con los dedos o con un cepillo. Dejamos actuar mientras nos bañamos y enjuagamos. Ella aplica un activador de rizos, para aplicar en el pelo húmedo desde puntas hacia arriba. Hacemos el 'scrunch', donde envolvemos la melena y apretamos con las manos para definir. Si ves que un mechón no se hizo, comienza a enroscar cada mechón con tus dedos para darle forma. Agregamos un poco de gel haciendo ligero 'scrunch'. Finalmente, con una tela de algodón para retirar el exceso de líquido. No lo toques, deja que se seque solo o con ayuda de un difusor.

¿Cuánto tarda en notarse el método curly?

Claramente, si es la primera vez que lo intentas, es posible que tu pelo tarde un poco en acostumbrarse al método curly, puesto que es la primera vez que le vas a aplicar ciertos productos a tu melena.

El salón de belleza Espacio Kibo detalla que el método puede tardar en notarse unas 4 semanas, ya que va a variar de los productos que coloques y los pasos que hagas. No esperes más y pon a prueba los consejos de belleza para principiantes; lucirás una melena impecable.