Conoce los 7 trucos para rejuvenecer tu mirada con maquillaje

El arte del maquillaje tiene múltiples aristas para explotar y por eso estos tips para contrarrestar los párpados caídos pueden ser de mucha utilidad. Cada uno de ellos podrían ser beneficiosos para tu rostro, sin embargo este texto ofrece 7 posibilidades por si alguna de ellas no convence o no funciona del todo en tu caso. Y sin más, he aquí la información tomada del diario El Español.

¿Cuáles son los 7 consejos de maquillaje en caso de párpados caídos?

Al tratarse de un asunto estético, es normal encontrar opiniones encontradas o diversos consejos alrededor de las formas de aplicar el maquillaje. Sin embargo, pensando que los párpados caídos se refieren a la caída del párpado superior por temas genéticos o inclusive la vejez, estos tipos podrían ser demasiado útiles.

1.- Prepara el contorno de los ojos - Para iniciar de la manera ideal, es necesario que se limpie la zona de manera impecable, esto para que no haya problemas al aplicar los productos elegidos.

2.- Hidratación - El contorno de ojos utilizado debe hidratar lo más posible, incluso apoyándose de una crema hidratante facial.

3.- Base y/o corrector - Para no provocar probables combinaciones no deseadas, se recomienda que el beige o algún tono mate sea la base para este método de maquillaje.

4.- Sombreado con estrategia - De la misma forma, los tonos aquí serían en mate o colores tierra, pues eso da profundidad a la mirada.

5.- Delineado - Aquí la recomendación es trazar una línea fina en la parte superior y otra más sutil en la parte de abajo.

6.- Máscara de pestañas - Estas tienen la finalidad de abrir tu mirada, por lo que unas pestañas postizas bien colocadas… también podrían funcionar.

7.- Toque de iluminador - Para aportar luminosidad y frescura a tu mirada, difumina correctamente el iluminador. Este tendrá que aplicarse cerca del lagrimal para que funcione mejor.

¿Qué consejos extras se podrían dar para este tipo de maquillaje?

Como se indicó desde un inicio, cada uno de los consejos puede tener sus variaciones para encontrar lo ideal en cada ojo. Sin embargo, estos son unos consejos extras.