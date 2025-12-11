Exatlón México | Así se encuentra HOY 11 de noviembre del 2025 el medallero femenino hasta la semana 11 de la novena temporada

Exatlón México está en su semana 11 de la novena temporada y las tensiones se desbordan, pues cada circuito acerca a los atletas a la gran final. Esta vez les toca a las mujeres de la escuadra, quienes día con día dan todo de sí para afianzar su nombre en la competencia; por ello ahora recordaremos cómo va el medallero hasta el día de hoy, 11 de noviembre del 2025.

¿Cómo el tablero de medallas de la novena temporada de Exatlón México?

A pesar de que aún falta una cantidad de medallas por disputar, la diferencia entre las escuadras roja y azul mantiene una notable diferencia entre las preseas obtenidas, visiblemente dominada por la escuadra roja.

Tabla de medallas: así quedó la repartición femenina

A continuación te compartimos la tabla de las medallas femeniles obtenidas por El Equipo Azul y por el Equipo Rojo hasta el momento dentro de la semana 11 de la novena temporada.

Equipo Rojo



Thayli: 1

Mati: 5

Karol: 1

Paulette: 1

Ella: 0

Jazmín: 0

Equipo Azul



Evelin: 0

Katia: 1

Doris: 1

Dana: 0

Natali: 0

Valery: 0

¿Quién tiene más medallas, el Equipo Rojo o el Equipo Azul?

Como se puede observar dentro del medallero, el contraste de victorias es evidente. Mientras el Equipo Rojo se ha visto en mayores dificultades semana tras semana, su medallero se encuentra más completo. En contraste, El Equipo Azul, quien ha mantenido grandes rachas semana tras semana, ha obtenido significativamente menos medallas.

¿Quién es la gran ganadora de las medallas dentro de la novena temporada de Exatlón México?

No cabe duda de que Mati se mantiene como un pilar indiscutible de la marca al contar con 5 medallas, ganando la última de estas la noche de ayer 11 de diciembre del 2025.