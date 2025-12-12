Ángela Aguilar impacta al compartir video junto a Christian Nodal

La Navidad tiene muchas actividades que la convierten en una fecha especial y así lo dejó en claro Ángela Aguilar, quien presumió cómo ya está todo listo para la gran celebración y desde estos días disfruta de su esposo y su hogar. Ante eso, claramente las redes sociales no se permitieron el silencio y emitieron sus debidos comentarios en odio hacia la pareja que vive bajo la lupa desde hace más de un año.

¿Qué presumió Ángela Aguilar en las redes sociales referente a la Navidad?

Instagram fue la red social elegida para subir una serie de videos donde presumió su hogar, sus perritos, su esposo y los adornos de las fechas. Es decir, la cantante se declaró lista para recibir las fechas decembrinas, pues sus mascotas ya tienen unos suéteres navideños y en la misma descripción mencionó que estaba en casa y disfrutando de la Navidad.

En otro de los videos, aunque no de manera directa, se ve cómo uno de los perritos estaba encima de Christian Nodal, quien se encontraba tocando una guitarra. Pero arte la insistencia del animal, se recargó sobre él para aplastarlo (de manera no agresiva)... por lo que el peludito solamente se detuvo un poco.

Ante eso, las personas iniciaron con los diversos comentarios, aunque esto a través de la información que se propagó en diverso medios de esta noticia. Y es que parece que spoilearon dónde y con quiénes pasarán las fechas, por lo que ya también se argumentaron los rumores de algunos distanciamientos.

¿Dónde pasarán la Navidad Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Los esposos más criticados del medio estarían recibiendo a su familia, pero parece que solamente del lado de los Aguilar. Aunque esta es una teoría salida de las historias compartidas por Ángela, que subió unos adornos que llevan el nombre de Christian y de pura familia (incluyendo su mamá) de la cantante mexicana. Ángela, Pepe, Aneliz madre, Aneliz hija, Leonardo y Christian.

Por ello, se intensificaron los rumores del distanciamiento entre familias y que El Forajido tiene con su madre y padre. Allí la información que ha circulado es que esto se provocó por culpa de su forma de llevar la relación con Inti y otros tantos indican que esto es por culpa de los problemas legales que sostienen actualmente con Universal.