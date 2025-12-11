Mati Álvarez enciende las alarmas con esta triste declaración sobre su futuro en Exatlón México

La novena temporada de Exatlón México ha sido todo un éxito, y no es para menos, la presente campaña cuenta con la presencia de varias leyendas del calibre de: Koke Guerrero, Terminator, Mario Mono Osuna, Heber Gallegos, Ernesto Cázares, Doris del Moral, Valery Carranza entre otros; sin embargo, quien encendió las alarmas tras hacer una triste declaración sobre su futuro en el reality, fue Mati Álvarez.

¿Cuál fue la triste declaración sobre su futuro en Exatlón México que hizo Mati Álvarez?

Mati Álvarez se llevó la medalla femenil el pasado miércoles 10 de diciembre, sin embargo, cuando Antonio Rosique le dio la palabra, Terminator hizo una declaración que encendió las alarmas sobre su futuro, y es que Golden Champion en su discurso agradeció a todo el país y a los millones de televidentes que sintonizan el programa.

La bomba se dio cuando Golden Champion dijo lo siguiente: “Yo voy a aprovechar todo, lo que venga, no sé que me tenga preparado Dios, y tampoco sé hasta dónde pueda llegar, pero sí me toca aprender lo haré como atleta y como persona”; declaró la más ganadora de Exatlón México.

¿Preocupación en el equipo Rojo por el comportamiento de Mati Álvarez?

Antes de iniciar la Medalla Femenil, quien cuestionó el comportamiento de Terminator fue Paulette Gallardo, quien se sorprendió al ver a Golden Champion entrenar, ya que sólo ha visto realizar esta actividad a su compañera un par de veces; y esta preparación sólo se debe a una cosa, que los Rojos han estado perdiendo todo lo que se ha puesto en juego.

El lunes 8 de diciembre perdieron la Villa 360 y el Juego por la Ventaja, la cual era una vida adicional

El martes 9 de diciembre perdieron el Juego de los Enigmas

El miércoles 10 de diciembre también dejaron ir el Duelo por la Recompensa Colosal

Con estos errores, Golden Champions sabe que debe poner orden en su equipo y sobre todo poner el ejemplo, ya que corren peligro de perder a alguien si es que no gana los Duelos por la Supervivencia, y en el peor de los casos a uno de sus elementos si es que este va a la Pugna Máxima del domingo 14 de diciembre, el cual se podrá ver en punto de las 18:00 horas, a través de Azteca Uno.

