Músicos de Christian Nodal “se burlan” de Ángela Aguilar en concierto

Un video que circula en redes sociales ha generado polémica entre los seguidores de Christian Nodal y Ángela Aguilar . Durante una presentación del cantante, Nodal invitó a subir al escenario a su esposa, quien se encuentra de gira con su “Libre Corazón Tour” por Estados Unidos. El momento romántico entre ambos fue captado por los fanáticos, pero también la reacción de dos mujeres del staff de músicos, lo que desató comentarios encontrados.

En las imágenes, Aguilar abraza y besa a Nodal frente a la euforia del público. Sin embargo, la encargada de tocar el violonchelo se cubre el rostro con la mano y voltea a ver a la violinista, intercambiando miradas que los usuarios interpretaron como burlas hacia la cantante.

Reacciones en redes sociales

Los gestos no pasaron desapercibidos y rápidamente se convirtieron en tema de debate. Algunos comentarios señalaron: “La del violín tuvo algo con Nodal”, “Si las dos chicas se ponen así es por algo”, mientras otros aseguraron que las actitudes reflejaban incomodidad o incluso celos. Un usuario escribió: “La que se toca el pelo ya coqueteó con él y el le correspondió, la mirada de la amiga lo confirma”.

Aunque no existe confirmación de que las reacciones fueran intencionales, el video se viralizó y generó especulaciones sobre la relación entre los músicos y la pareja.

Ángela Aguilar y su enfoque en la salud mental

Más allá de la polémica, Ángela Aguilar ha sido clara sobre la importancia de cuidar su salud mental frente a la exposición mediática. En entrevista con el LA Times, la intérprete de “Que Agonía” habló de la responsabilidad que siente como representante del género mexicano:

“Trato de ser consciente de saber cómo hablo, cómo visto, cómo todo, porque sé que hay muchos ojos encima de mí y me gustaría poder ser de alguna forma un buen ejemplo”, expresó.

Aguilar añadió que está aprendiendo a sentirse segura de sí misma sin depender de la validación externa: “Obviamente las cosas negativas me afectan, pero el seguir adelante, creo que es una cosa que no puedes poner en duda”.

Una pareja bajo la mirada pública

Tanto Aguilar como Nodal mantienen agendas separadas debido a sus giras, pero cada vez que coinciden muestran gestos de cariño que se vuelven virales. Este episodio refleja cómo incluso los momentos íntimos de la pareja son analizados y comentados por millones de seguidores, reforzando la necesidad de que Aguilar cuide su bienestar emocional frente a la presión constante.