Conoce el horario ideal para usar la lavadora y ahorrar energía

El ahorro de energía es uno de los puntos que incluso se discuten en los planos gubernamentales. Por ello, las personas también (de manera incluso indirecta) piensan en cuidar de todos los recursos existentes. Puede ser por interesarse en el ambiente o para gastar menos, pero ya hay una preocupación de asuntos como estos. En ese sentido, esta es la hora ideal para ahorrar energía cuando se usa la lavadora.

¿Cuál es la hora ideal para ahorrar energía con el uso de la lavadora?

Este es un tema algo desconocido para muchos, pues sí existen horas pico donde el consumo de energía es mayor. Por eso, se recomienda que los lavados de ropa o diversas piezas se realicen en la mañana. El consejo es que el ciclo de lavado termine por muy tarde a las 8 de la mañana. Incluso, si es posible y la lavadora lo permite, se llama a utilizarla en las noches o madrugadas.

Dentro de la hora ideal del uso de este aparato electrodoméstico, se recomienda usar solamente agua fría, pues con agua caliente hay un alto consumo eléctrico. En más de las recomendaciones, se invita a no activar y desactivar en exceso los ciclos del aparato. Dejar que haga su trabajo sin interrupciones es vital para que no existan problemas de consumo energético.

Aunque se piensa que solamente es un consejo de limpieza-higiene, mantener el filtro y el tambor limpios hace que la lavadora trabaje de manera óptima. Elegir detergentes adecuados, no cargar de más los lavados, evitar en la medida de lo posible el centrifugado excesivo y comprar aparatos que ahorren energía son otros tantos consejos que se pueden aplicar.

¿Cómo se puede mantener la lavadora en buen estado?

Para cumplir con ese propósito y no gastar en otro electrodoméstico en poco tiempo es necesario darle un correcto mantenimiento. Sin necesidad de acudir a un técnico para que cheque el aparato, se pueden aplicar los siguientes consejos.