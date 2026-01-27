¿Cuándo y cómo ver el Eclipse del siglo? Estos son los mejores lugares para apreciarlo

Este año se llevará a cabo el denominado “Eclipse del siglo”, que se producirá en el norte de África, el sur de España y en regiones del Medio Oriente. La duración del mismo será de 6 minutos con 22 segundos, según lo que manifiestan los especialistas.

De acuerdo a la información, el eclipse solar se verá desde la totalidad en España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

¿Desde dónde se podrá ver el “eclipse del siglo”?

Como mencionamos anteriormente este será el eclipse del siglo y su totalidad se dará en Luxor, Egipto. El mismo durará 6 minutos y 23 segundos, cerca del máximo posible en la Tierra.

La duración se dará por una alineación cósmica perfecta, la Luna estará cerca de su punto más cercano a la Tierra y el Sol cerca de su punto más lejano, lo que hará que la Luna parezca lo suficientemente grande como para bloquear todo el disco solar durante un tiempo más largo de lo habitual.

Los países desde donde se verá el eclipse total el 2 de agosto de 2027son:



Argelia

Territorio Británico del Océano Índico

Egipto

Gibraltar

Libia

Marruecos

Arabia Saudita

Somalia

España

Sudán

Túnez

Yemen

🌒El 12 de agosto de 2026 se producirá un eclipse total de sol y en Castilla y León tenemos primera fila para ver el mayor espectáculo del mundo.

El cielo nos ha elegido.

¿Qué es un eclipse solar total?

Un eclipse solar ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, puede ser de manera total o parcial. Dependiendo de cómo se alineen, los eclipses ofrecen una vista única y emocionante del Sol o la Luna, de acuerdo con la NASA.

De esta manera la Luna pasa entre el Sol y la Tierra por lo que proyecta una sombra desde la Tierra que bloquea total o parcialmente la luz del Sol en algunas zonas.

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la cara del Sol.