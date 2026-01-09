Ten en cuenta estos cuidados para que tu flor de nochebuena dure todo el año

La flor de nochebuena es una de las plantas más utilizadas en las fiestas decembrinas pero cuando estas pasan puede que comiencen a perder el color, hojas y también su aspecto frondoso que la hace ver tan linda.

Por lo general esta planta es desechada pero no deberías hacerlo ya que solo está entrando en una nueva etapa de su ciclo natural. Es por esto que si quieres que dure todo el año pues tienes que tener en cuenta ciertos cuidados para que en su temporada vuelva a florecer.

¿Cuáles son los cuidados de la flor de nochebuena?

Es importante que hagas sencillos ajustes que involucran riego, poda y la exposición a la luz para que se llene de color en el próximo diciembre. Es una planta que requiere de cuidados específicos y de muchos cuidados. Es por esto que tienes que tener en cuenta lo que te contamos.

Vamos a empezar con la luz y la ubicación de la flor de Nochebuena. Es una planta que necesita luz indirecta debido a que si recibe el sol directamente la puede dañar. Deberías colocarla en un espacio iluminado de forma indirecta y fresco por lo que tiene que ser lejos de las fuentes de calor.

En estos días de enero debes reducir el riego a una vez por semana, es decir que lo debes hacer hasta que el sustrato esté completamente seco. No te asustes si la planta empieza a perder hojas ya que es normal, incluso aquellas que son coloridas. La pérdida no es sinónimo de muerte sino que está ingresando en el periodo de reposo y se prepara para los próximos cambios de clima.

En el momento en el que la Nochebuena haya perdido la mayoría de sus hojas tienes que podarla. Corta las puntas de las ramas dejando solo el esqueleto para que la planta conserve energía y no se dañará.

Durante los meses de septiembre y octubre comienza a controlar aún más la luz diaria que recibe la planta por lo que debes reducir poco a poco la exposición, incluso puedes cubrirla con telas o plásticos oscuros durante varias horas al día. Así, en diciembre tu Nochebuena volverá a estar frondosa, llena de color y lista para decorar tus espacios.

