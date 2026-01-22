Este es el significado de que una persona desvíe la mirada al hablar, según la psicología

El lenguaje no verbal es más comunicativo de lo que pensamos y es muy eficaz debido a que ayuda a expresar lo que sinceramente quieres decir. Un dato que no se conoce es que este tipo de comunicación representa un porcentaje considerablemente superior de la información que transmitimos frente a la comunicación verbal.

Cuando iniciamos cualquier tipo de comunicación pues el contacto visual es muy importante. Por lo general cuando hablamos con alguien lo habitual es mirarlo a los ojos directamente para conseguir captar la atención y demostrar que queremos comunicarnos.

¿Qué significa que una persona desvíe la mirada al hablar?

En una conversación se pueden detectar algunos gestos sin que sea necesario utilizar las palabras. Cabe destacar que ala hora de hablar se respete el turno de palabra de cada interlocutor. Cuando alguien de repente mira y se calla pues es posible que espere una respuesta.

En el momento de una conversación se mantiene el contacto visual directo entre un 40 y 60% del tiempo total. Inconscientemente nuestro cerebro intenta recuperar información o piensa qué hay que decir o incluso cómo mentir.

La mirada dice lo que pensamos.|Canva

La psicología dice que si se dirige la mirada hacia un lado cuando se miente y hacia otro cuando recuerdan. Es un comportamiento conocido tanto por policías (lo ponen en práctica cuando hacen interrogatorios) o personas formadas de recursos humanos.

En cuanto a la predisposición de mirar a un lado o al otro se basa en nuestro predominio de los hemisferios cerebrales, es decir, si somos zurdos o diestros. De acuerdo a los expertos en psicología hay diferentes tipos de miradas que contienen diversos significados.

Cuando la persona tiene la mirada esquiva es porque se siente amenazada, insegura o avergonzada, dado que en psicología evitar la mirada es sinónimo de inseguridad o vergüenza.

Cuando la persona tiene la mirada intensa y prolongada pues demuestra atención en lo que el interlocutor quiere transmitir o en las acciones que está realizando.

Normalmente le acompaña un levantamiento de cejas. Si la mirada es demasiado insistente, puede mostrar desafío.

Los ojos entrecerrados demuestran estar a la defensiva o estar pendiente de un ataque. Si la persona parpadea excesivamente suele deberse a nervios, denotando inquietud o vergüenza.

Por último, si tiene las pupilas dilatadas es porque algo resulta interesante o incluso fascinante. Es decir, cuando se siente atracción por algo.

