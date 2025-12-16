Receta de sopa de tortilla: el abrazo calientito del invierno que sabe a cocina de la abuela
Con sabor casero, ingredientes sencillos y aroma inconfundible, esta receta tradicional de sopa de tortilla se convierte en la opción perfecta para el invierno.
La sopa de tortilla es un clásico de la cocina mexicana que, con cada cucharada, despierta recuerdos de hogar y tradición. Ideal para los días de invierno, este platillo combina sabores sencillos y auténticos que reconfortan el cuerpo y el alma, recordándonos ese inconfundible sabor a cocina de la abuela que nunca pasa de moda. Checa cómo es la receta para sorprender a tu familia o amigos durante esta temporada.
Este plato se distingue por varias características que la convierten en una preparación tradicional, reconfortante y muy querida en la cocina de México. Por tal motivo, expertos culinarios del sitio ABC compartieron todos los ingredientes necesarios y el paso a paso para lograr esta comida y quedar como un especialista de la cocina.
Los ingredientes para la sopa de tortilla
- 4 tomates pera o jitomates
- 150 g de cebolla
- 1 diente de ajo
- 1 chile chipotle en adobo o 1 chile pasilla
- 1,5 litro de agua o caldo de pollo
- Aceite de oliva o aceite de semillas para freírl
- 1 cucharadita de epazote seco
- Pimienta negra recién molida y sal (al gusto)
- Para acompañar:
- 100 g. de queso asadero o fresco y crema
- 4 tortillas de maíz
- 1 aguacate
- Cilantro fresco bien picado
El paso a paso para conseguir la sopa de tortilla
- Fríe las tortillas: corta tortillas de maíz en tiras y fríelas en aceite caliente hasta que queden doradas y crujientes. Escúrrelas sobre papel absorbente y reserva.
- Prepara la base del caldo: asa jitomates, cebolla, ajo y chile pasilla (sin semillas). Licúa hasta obtener una salsa homogénea.
- Cocina la salsa: en una olla con un poco de aceite, sofríe la salsa licuada durante 5–7 minutos hasta que cambie de color y se intensifique el aroma.
- Agrega el caldo: incorpora caldo de pollo caliente y mezcla bien. Añade sal al gusto y una ramita de epazote si lo deseas.
- Hierve y ajusta sabor: deja hervir a fuego medio por 10–15 minutos para que los sabores se integren. Rectifica sal y picante.
- Sirve la sopa: coloca las tiras de tortilla en el plato y baña con el caldo caliente.
- Añade los acompañamientos: termina con cubos de aguacate, queso fresco, crema y más chile pasilla frito al gusto.
Recomendaciones antes de realizar esta preparación
Para que tu sopa de tortilla quede deliciosa, equilibrada y con sabor tradicional, toma en cuenta estas recomendaciones clave del portal gastronómico Pizca de sabor:
Usa tortillas de maíz del día anterior, no quemes el chile pasilla y sofríe bien la salsa para potenciar el sabor. Agrega el caldo caliente, ajusta la sal al final y evita hervir de más. Sirve al momento y equilibra los acompañamientos para lograr una sopa de tortilla deliciosa y reconfortante.