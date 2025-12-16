Receta de sopa de tortilla: el abrazo calientito del invierno que sabe a cocina de la abuela

La sopa de tortilla es un clásico de la cocina mexicana que, con cada cucharada, despierta recuerdos de hogar y tradición. Ideal para los días de invierno, este platillo combina sabores sencillos y auténticos que reconfortan el cuerpo y el alma, recordándonos ese inconfundible sabor a cocina de la abuela que nunca pasa de moda. Checa cómo es la receta para sorprender a tu familia o amigos durante esta temporada.

Este plato se distingue por varias características que la convierten en una preparación tradicional, reconfortante y muy querida en la cocina de México. Por tal motivo, expertos culinarios del sitio ABC compartieron todos los ingredientes necesarios y el paso a paso para lograr esta comida y quedar como un especialista de la cocina.

Los ingredientes para la sopa de tortilla

4 tomates pera o jitomates

150 g de cebolla

1 diente de ajo

1 chile chipotle en adobo o 1 chile pasilla

1,5 litro de agua o caldo de pollo

Aceite de oliva o aceite de semillas para freírl

1 cucharadita de epazote seco

Pimienta negra recién molida y sal (al gusto)

Para acompañar:

100 g. de queso asadero o fresco y crema

4 tortillas de maíz

1 aguacate

Cilantro fresco bien picado

Recetas Lupita

El paso a paso para conseguir la sopa de tortilla

Fríe las tortillas: corta tortillas de maíz en tiras y fríelas en aceite caliente hasta que queden doradas y crujientes. Escúrrelas sobre papel absorbente y reserva. Prepara la base del caldo: asa jitomates, cebolla, ajo y chile pasilla (sin semillas). Licúa hasta obtener una salsa homogénea. Cocina la salsa: en una olla con un poco de aceite, sofríe la salsa licuada durante 5–7 minutos hasta que cambie de color y se intensifique el aroma. Agrega el caldo: incorpora caldo de pollo caliente y mezcla bien. Añade sal al gusto y una ramita de epazote si lo deseas. Hierve y ajusta sabor: deja hervir a fuego medio por 10–15 minutos para que los sabores se integren. Rectifica sal y picante. Sirve la sopa: coloca las tiras de tortilla en el plato y baña con el caldo caliente. Añade los acompañamientos: termina con cubos de aguacate, queso fresco, crema y más chile pasilla frito al gusto.

Recomendaciones antes de realizar esta preparación

Para que tu sopa de tortilla quede deliciosa, equilibrada y con sabor tradicional, toma en cuenta estas recomendaciones clave del portal gastronómico Pizca de sabor:

Usa tortillas de maíz del día anterior, no quemes el chile pasilla y sofríe bien la salsa para potenciar el sabor. Agrega el caldo caliente, ajusta la sal al final y evita hervir de más. Sirve al momento y equilibra los acompañamientos para lograr una sopa de tortilla deliciosa y reconfortante.