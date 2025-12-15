5 diseños navideños que puedes usar en uñas cortas
Si quieres tener diseños navideños en uñas cortas, entonces quédate, te daremos 5 opciones diferentes ideales para lucir unas manos jóvenes y estilizadas
Usualmente, cuando nos hacemos alguna manicura, pensamos que es necesario aplicarnos extensiones en las uñas, supuestamente para tener mejores resultados, pero no es así, ya que puedes tener hermosos diseños con el uso de uñas cortas .
Es así que te compartiremos 5 diseños navideños que puedes emplear, ideal para quienes quieren aprovechar el largo de su uña natural. Así que toma nota de las recomendaciones que te vamos a dejar al respecto para que lo pidas con tu manicurista de confianza.
¿Qué diseños navideños me puedo hacer?
La realidad es que sobre uñas cortas es posible hacer todo tipo de diseños navideños, pero habrá algunos que van a lucir mejor en nuestras manos. Es así que Vanidades comparte 5 técnicas que podemos optar para que nuestras manos luzcan impecables:
- Baby Glitter: Aplica la técnica de baby boomer con un degradado en blanco; en la zona donde colocan el blanco, se agrega glitter plateado. Para darle un plus, agrega el diseño tartán (cuadriculado) en una de las uñas.
- Cat eye: Coloca una base nude y agrega el efecto cat eye plateado. Para mayor impacto, agrega algunas piedras en tu diseño.
- Tejido: Los diseños que simulan a un tejido no pasan de moda; ahora se pueden convertir en una gran opción navideña, dando esa sensación hogareña a tus manos.
- Patrones navideños: Un clásico que año con año regresa, ya sea que agregues diseños de muérdagos, de nochebuenas o de Santa Claus.
- Árbol navideño con glitter o pedrería: Este diseño se recomienda aplicarlo en una sola uña. Consiste en colocar pedrería o glitter para crear la silueta de un árbol, una técnica elegante que muchos están usando.
¿Qué hacer para que no se te partan las uñas?
Ahora que ya conoces los diseños navideños que te puedes hacer en tus uñas cortas, también es importante que conozcas cuáles son los cuidados que debes mantener para evitar que se partan o rompan. Así que considera los siguientes consejos de Acofarma:
- Evita usar agentes irritantes; de ser necesario, protege tus manos con guantes.
- Realiza una manicura adecuada.
- Hidrata con crema uñas y manos.
- Mantén una dieta equilibrada, ya que la falta de nutrientes puede perjudicar la fortaleza de tus uñas.
@janeth_guardado tutorial pino navideño con cristales, te enseño a hacer un pino con balines y cristales para esta temporada navideña, sugueme para mas diseños 🎄🎁🎅 #nailvideos #nailtutorial #pino #manicurista #nailart ♬ Christmas standard song - 3KTrack