Princesa Leonor y la infanta Sofía donaron parte de su herencia; todos quedaron anonadados por el motivo

La familia real española volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras revelarse una decisión que pocos esperaban. La princesa Leonor y la infanta Sofía optaron por donar gran parte de su herencia, un gesto que causó sorpresa y admiración, y cuyo motivo terminó por dejar a todos completamente anonadados.

En 2009, pocos días antes de su fallecimiento, el empresario menorquín Juan Ignacio Balada Llabrés decidió dejar todo su patrimonio a los Reyes de España. Sin embargo, recientemente se conoció que las futuras beneficiarias determinaron donar parte de lo obtenido a la Fundación Hesperia.

De acuerdo a la revista Vanitatis, el 50 por ciento de ese dinero le pertenecía a los príncipes de Asturias y a los ocho nietos de los eméritos, mientras que la otra parte iría dirigida a fundaciones que ellos crearan. No obstante, la Casa Real aceptó su parte en las últimas semanas, y la princesa Leonor y la infanta Sofía decidieron ceder voluntariamente su parte para fines solidarios.

¿Cuál es el porcentaje que donador la Princesa Leonor y la infanta Sofía?

Desde la Casa Real mencionaron tiempo atrás que los reyes otorgaron por completo su parte de la herencia a la Fundación Hesperia, que fue constituida en 2010. Ahora, las princesas españolas seguirán ese camino, entregando el 3,12 por ciento que le correspondía a cada una.

A su vez, hasta el momento, medios locales no han confirmado qué harán el resto de los herederos, como Froilán y Victoria Marichalar, Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin, hijos de las infantas Elena y Cristina.

¿Cuál era el patrimonio que dejó el empresario?

El patrimonio de Balada Llabrés incluye viviendas, solares, un pequeño palacete, una farmacia histórica en Ciutadella y fondos financieros. Muchas de esas propiedades se encuentran mantenidas pero sin habitantes, ya que tienen un objetivo para la fundación.

Desde un principio, según informó la revista, el empresario expresó su deseo de que su legado tuviera continuidad y utilidad comunitaria. Es por eso que los reyes y las princesas tomaron la decisión de entregar su parte a Hesperia.