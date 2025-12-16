El pueblo de Puebla que no es mágico, pero tiene los mejores restaurantes para comer rico y barato, según la IA

Puebla es uno de los estados con mayor riqueza gastronómica de México y no solo sus Pueblos Mágicos concentran los mejores sabores. De acuerdo con un reciente análisis de la inteligencia artificial (IA) sobre reseñas, precios y calidad, existe un pueblo que, aunque no tiene el nombramiento oficial, sobresale por sus restaurantes donde se puede comer delicioso y a buen precio, ideal para una escapada culinaria sin gastar demasiado.

De acuerdo a la herramienta digital ChatGPT, no puedes perderte de conocer Tepeaca, un municipio es ampliamente popular por su barbacoa tradicional, considerada por muchos como una de las mejores del estado. Además, cuenta con fondas, mercados y tiendas locales donde se come abundante, bien sazonado y con valores muy accesibles.

Aunque no tiene el nombramiento de Pueblo Mágico, este rincón de Puebla se ha convertido en un referente gastronómico para quienes priorizan el sabor y el precio por encima del turismo masivo.

Esto no puedes dejar de hacer en Tepeaca

Si visitas Tepeaca, Puebla, hay varias experiencias que no puedes perderte, sobre todo si te gusta la historia, la comida y la cultura local, según el sitio web del pueblo. Entre lo que mencionaron:

