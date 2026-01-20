Ser madre o padre soltera/o y elegir pareja puede ser especialmente difícil. Esto implica una gran responsabilidad, emociones profundas y decisiones que no solo afectan a una persona, sino también a los hijos.

No cualquiera está dispuesto a compartir a sus hijos con otras personas por lo que prefieren quedarse solteros para cuidarse ellos y a sus hijos.

¿Por qué las persas no eligen parejas?

Estas son algunas de las principales razones de este comportamiento:

Que no tengas pareja teniendo hijos significa, en términos legales y sociales, que eres el padre o madre soltero/a a cargo de una familia monoparental.

Desde distintas perspectivas, esto puede implicar:



Tu estado civil oficial (soltero, divorciado o viudo) es independiente de tu maternidad o paternidad. Responsabilidad: Eres la figura principal de referencia y cuidado para tus hijos, asumiendo la crianza diaria de forma individual o mediante custodia compartida.

Eres la figura principal de referencia y cuidado para tus hijos, asumiendo la crianza diaria de forma individual o mediante custodia compartida. Situación Social: Actualmente es una estructura familiar común y reconocida. No define tu capacidad de amar ni tu éxito personal; simplemente describe tu situación sentimental y familiar actual.

La inteligencia artificial manifiesta que la psicología señala que los padres solteros que no tienen pareja pueden vivir su situación de muchas formas distintas; no hay un solo perfil. Lo importante es cómo manejan sus emociones, redes de apoyo y roles, más que el hecho de estar sin pareja en sí.

La pareja no es su prioridad.

También tenemos que mencionar no tener pareja no implica carencia emocional ni incapacidad afectiva ya que hay muchos padres monoparentales eligen conscientemente el no tener pareja para darle prioridad a sus hijos o estabilidad personal.

La salud mental depende más del apoyo social, autoestima y manejo del estrés. Por otro lado tenemos que mencionar que los psicólogos manifiestan que quienes deciden ser padres solteros desarrollan

mayor resiliencia, capacidad de autorregulación emocional, sentido fuerte de responsabilidad. Además aprenden a cubrir múltiples roles sin depender emocionalmente de otra persona.