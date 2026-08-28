Exatlón México: tensión, polémica y Supervivencia previo a la eliminación

Exatlón México vivió una jornada marcada por el cambio de condiciones entre Rojos y Azules, con los Contendientes disfrutando de Villa 360 mientras el equipo rival regresó a la Barraca. La polémica entre Jerry y Leo elevó la tensión, mientras Paulette protagonizó un punto decisivo y Antonio Rosique advirtió sobre la lucha por la continuidad de las mujeres.

