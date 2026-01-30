El hack tecnológico para escanear y envíar documentos desde WhatsApp

WhatsApp se ha convertido en una aplicación indispensable para comunicarnos entre nosotros, donde podemos enviarnos todo tipo de información; no obstante, aún desconocemos elementos o accesorios de la aplicación que nos pueden facilitar notablemente ciertos procesos.

Es así que te vamos a explicar cómo puedes escanear y enviar documentos desde la famosa aplicación, un hack tecnológico que te ayudará a ahorrar varios minutos. No te pierdas los detalles.

¿Cómo puedo escanear un documento para enviarlo por WhatsApp?

Pocos saben que con WhatsApp puedes escanear y enviar documentos al instante; es muy sencillo de realizar. Es un hack tecnológico del que pocos hablan; para que lo puedas poner en práctica, te detallaremos en qué consiste y cómo lo puedes hacer:

Entra a una conversación, selecciona el “Chip” que te aparece. Dentro de las opciones que te aparecen, da clic en “Documento”. Después selecciona “Escanear documento”; en automático se va a abrir la cámara para poder capturar la información. Selecciona la “captura automática” o “manual”. Ya que obtengas el documento, ajusta los bordes, usa filtros o cambia de posición la imagen. Al tenerla lista, da clic en “OK” Añade algún comentario si lo desea y envía el documento.

La ventaja que tiene la aplicación es que puedes hacer todo tipo de modificaciones al instante, permitiendo que todo sea más ágil y no tengas que cambiarte a otras apps para hacerlo. Aprovecha la herramienta que pocos conocen.

¿Por qué no puedo enviar un archivo de PDF por WhatsApp?

La realidad es que es posible enviar un PDF por WhatsApp; por ejemplo, el hack tecnológico que acabamos de explicar, al final lo que enviamos es un documento con esa modalidad. El portal de la app explica que cuando ocurre eso, puede ser porque no hay una buena conexión de internet o la señal suele ser débil.

Otra situación que puede dificultar el envío es cuando se trata de documentos muy grandes; recordemos que puede enviar hasta 2 GB. Considera las posibilidades anteriores que podrían perjudicar la llegada de dichos papeles. No esperes más, aprovecha la herramienta para escanear y enviar documentos desde la aplicación de comunicación.