Las parejas son más felices cuando el otro sabe ahorrar; esto revela un estudio

El tema monetario ha tomado una relevancia total en las relaciones. Muchos de los grandes conflictos con las parejas llegan alrededor del capital que se produce, cómo se gasta y qué prioridades se les da. Por ello, este estudio reveló que las personas son más felices cuando su pareja da indicios de saber ahorrar. Esto dijo la Universidad de Georgia en un estudio publicado el pasado 31 de enero.

En medio de diferentes complicaciones alrededor del dinero, el saber administrarlo se vuelve en una cualidad que todos deberían tener. Por ello, el estudio publicado y hecho por el equipo de Jamie Lynn Byram (autora principal en la Facultad de Ciencias de la Familia y el Consumidor de la UGA) se vuelve trascendental para explicar la seguridad que brinda tener (o pensar que se tiene) una pareja que sabe ahorrar.

"Sentían que tenían suficiente dinero para lo que querían y sentían que estaban cumpliendo objetivos juntos cuando su pareja estaba centrada en ahorrar para su futuro". Es decir, la tranquilidad emanada de un entorno seguro y de cumplimiento de objetivos es clave para sentirse tomado en cuenta, procurado y abrazado como parte de una relación.

Este estudio recientemente publicado en el Journal of Financial Counseling and Planning consultó a más de 100 parejas en Georgia. Se les preguntó por separado a esposas y esposos sobre sus hábitos de gasto, lo que ganaban y qué satisfacción tenían con su matrimonio y su dinero compartido.

¿Ahorrar bien es el factor principal para la felicidad en pareja?

Esa respuesta puede variar según la postura de importancia que cada uno le da al dinero en una relación, pero este estudio reveló que no siempre era real que la pareja supiera ahorrar. Es decir, algunos creían que su cónyuge era bueno ahorrando y por eso se sentía feliz… pero la realidad es que en algunos caso no sabían ahorrar y gastaban más de lo que creían.

"Basándonos en la investigación, podemos decir que los hábitos económicos no solo moldean los presupuestos familiares; los comportamientos económicos también moldean cómo las parejas se sienten respecto a sus relaciones", indicó John Grable, coautor de este estudio.