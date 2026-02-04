Layering, la técnica en que puedes portar un perfume de forma elegante

Cuando se habla de algún perfume siempre buscamos aromas que sean sofisticados, sin embargo en el mundo de la belleza, se ha denominado lo que es el “layering”, que se destaca por ser una forma elegante de portar cierto aroma, siendo la tendencia que dominará el 2026.

Para que lo puedas usar en los próximos días te vamos a detallar en qué consiste y cómo usarlo apropiadamente. Así que toma apuntes de todo lo que te vamos a explicar al respecto.

¿Qué es el layering en la perfumería?

Como su nombre lo indica, “layering” traducido al español son capas, entonces en el mundo de la perfumería se destaca por personalizar tu olor mezclando diversas fragancias, estilo que se encargará de darte profundidad y estilo.

Es una gran alternativa para portar un perfume de forma elegante, pero es importante que tengamos cuidado, ya que una mala combinación podría resultar en algo desagradable para los demás.

El truco está en usar fragancias que sean similares pero no iguales, para crear una buena sintonía, ya que al usar opciones muy distintas podría generar algo incómodo para el olfato. Puedes aplicarlo de la siguiente manera:

Con una crema corporal que tenga aroma, después agrega encima una fragancia, esto permitirá una mejor adherencia del producto.

Otra alternativa que puedes intentar, es colocar un aroma fuerte para después añadir una fragancia suave. No los apliques en la misma zona, unos colócalos en las muñecas y otros en los antebrazos.

¿Qué aromas se pueden combinar?

El “layering” es una gran forma elegante de portar un perfume , pero si es la primera vez que lo usamos, hay que tener mucho cuidado, ya que podemos caer en los excesos o emplear aromas que no hagan buena sintonía. Por lo que se recomienda optar por las siguientes combinaciones:

Florales con cítricos

Dulces con cítricos o frutales

Vainilla con notas orientales

Aun así, puedes empezar a crear tus propias combinaciones, estilos únicos que te harán sobresalir. Si eres principiante, preferentemente no combines más de 3 fragancias, ya que podría ser mucho.