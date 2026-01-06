Estos son los mejores tratamientos para combatir la celulitis en temporada de invierno

Una de las razones por las que muchas personas prefieren el frío sobre el calor es porque este periodo climático, en cierta medida, favorece la recuperación de la piel . Ante este hecho, en los próximos párrafos podrás conocer los mejores tratamientos que puedes realizar para combatir la celulitis en temporada de invierno.

Será durante las próximas semanas que la República Mexicana atraviese un periodo de bajas temperaturas gracias a la temporada de invierno, misma que es importante para las personas que desean contrarrestar la celulitis de su cuerpo. Por tal motivo, aquí conocerás algunos tratamientos que puedes seguir de manera fácil y sencilla.

¿Qué tratamientos seguir para combatir la celulitis en invierno?

Lo primero que debes saber es que las altas temperaturas dilatan los vasos sanguíneos y ralentizan todo el sistema linfático, por lo que la temporada de invierno funge como la mejor opción al momento de realizar tratamientos contra la celulitis. En ese sentido, la esteticista Pilar Gaudí menciona que esta estación del año permite cuidar esta parte de tu piel.

#de #tu #experiencia #con ♬ sonido original - Flebologiafacil @flebologiabyjimenasafen Existen 4 grados de celulitis 🫣🤦🏼‍♀️🙇‍♀️ El estadio inicial es su clínico y si bien no hay cambios notorios existe un enlentecimiento de MICRICIRCULACION A medida que avanzan los estadios este enlentecimiento o estasis va generando acumulación de líquidos 💦 y generando una reacción inflamatoria 🧨que forma tabiques fibrosos (una especie de cicatriz) que forma primero micro nódulos y luego macro nódulos hasta llegar a la piel de 🍊 naranja que se nota con el paciente de pie sin contraer los glúteos y sin “pellizcar” la piel. ¿Vos tenes celulitis? 👇🏻contame #contame

Uno de los tratamientos que más se recomiendan es el masaje mecánico, el cual no solo suaviza la piel, sino que también favorece el drenaje linfático. Del mismo modo, los ultrasonidos tienen la capacidad de fragmentar la grasa localizada, lo cual hace que sea un tratamiento interesante de acuerdo con lo dicho por la experta.

La presoterapia, según Gaudí, ayuda a eliminar los líquidos que se retienen a través de la compresión bajo control, mientras que la mesoterapia, mediante su inyecta de sustancias, beneficia a la quema de grasa mientras se regeneran los tejidos del cuerpo, por lo que también es una opción viable en esta época de frío.

¿Qué es la celulitis?

Se le llama celulitis a una infección bacteriana de la piel que, en esencia, requiere la atención médica. Del mismo modo, existe la conocida “celulitis cosmética”, la cual no es más que una acumulación importante de grasa debajo de la piel, misma que puede causar protuberancias y que suele afectar más a mujeres que a hombres.