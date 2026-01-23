Ni por estética ni por espacio: la verdadera razón por la que se ponen cactus en la entrada o balcones

Durante años, los cactus han sido elegidos para decorar balcones, terrazas y entradas de casas por su bajo mantenimiento y su estética minimalista. Pero para muchas corrientes espirituales y filosóficas, especialmente el Feng Shui, su presencia va mucho más allá de lo decorativo y responde a un propósito energético específico.

Según esta tradición milenaria de origen chino, las plantas no solo embellecen los espacios, sino que influyen directamente en el flujo de energía vital (Chi). En ese sentido, la estructura, espinas y capacidad de supervivencia del cactus, lo convierten en un poderoso símbolo de protección y defensa energética.

La función energética del cactus en la entrada o balcón, según el Feng Shui

De acuerdo con la experta en Feng Shui Lillian Too, autora de The Complete Illustrated Guide to Feng Shui, los cactus actúan como escudos energéticos capaces de absorber vibraciones densas y bloquear influencias negativas provenientes del exterior. Por eso suelen recomendarse en entradas, balcones o ventanas.

Las espinas representan una barrera simbólica que protege el hogar de conflictos, envidias y malas intenciones. Para el consultor energético Rodika Tchi, especialista internacional en Feng Shui, el ejemplar cactáceo funciona como un filtro natural que impide que el Chi nocivo ingrese al espacio, siempre que esté correctamente ubicado.

¿Cómo colocar los cactus en el hogar para repeler las energías negativas y dónde no deben ir?

Los expertos coinciden en que el cactus debe situarse en zonas de transición entre el exterior y el interior: balcones, terrazas, patios o cerca de la puerta principal. Pero siempre hacia afuera.

La intención es que actúe como protección sin interferir con la armonía interna del hogar. Por eso no se recomienda colocar esta planta dentro de espacios de descanso como dormitorios, salas de estar o comedores, ya que su energía defensiva puede generar tensión, incomodidad emocional o discusiones.

Tampoco es aconsejable ubicar estos ejemplares en cocinas o baños, ya que el flujo energético ya es sensible. Según la arquitecta y consultora en Feng Shui Cristina Salas, los cactus son aliados poderosos si se usan con conciencia, pero mal ubicados pueden bloquear el Chi positivo en lugar de protegerlo.