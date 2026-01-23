La razón por la que no debes rechazar las llamadas de SPAM; esta es la forma correcta de contestar

Las llamadas spam generalmente provienen de las empresas que se quieren contactar contigo con el objetivo debe venderte algún producto o servicio. Las mismas se vuelven muy molestas para los usuarios por lo que la mayoría de los casos se opta por rechazarlas.

Hay una ley que las regula, pero aún siguen siendo muchas las personas que reciben estas llamadas y no les interesa. Sin embargo, aún así las empresas llaman una y otra vez.

Actualmente los teléfonos han tomado medidas de detección de spam para que el usuario puedes saber quién se está comunicando con él. Los expertos manifiestan que no hay que rechazarlas porque si no van a volver a llamar sino lo que hay que hacer es contestar de una manera determinada.

¿Cómo contestar una llamada spam?

Lo que tienes que hacer es contestar de manera rápida, concisa y directa. No hace falta que hagas presentaciones ni que escuches lo que te quieren vender, pero eso no te habilita a ser una persona mal educada con quien te está llamando. El respeto y la buena educación debe estar presente por más que nos moleste su intervención.

Contesta de la manera correcta.

Lo que tienes que decir es básicamente "no me interesa, deseo que elimines mi número de su base de datos". La empresa debería eliminar tu número y no volver a llamarte si no quiere tener problemas legales. Esto es lo que tiene que ocurrir, aunque no siempre funciona.

Otra cuestión que debes tener en cuenta es que cuando contestes un llamado no digas "¿sí?" por qué podrían usar tu voz y suplantarla. Al igual que tampoco debes confirmar datos personales bajo ningún concepto.

Es importante que tengas en cuenta estos consejos para cuidar tus datos, pero también para que dejen de llamarte las empresas con sus ventas de servicios o productos.