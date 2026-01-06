Esta es la planta de interior que debes colocar en la puerta de tu casa para atraer la abundancia, según el Feng Shui

Las plantas en el Feng Shui son indispensables; además de ser un elemento que le otorga vida a cualquier espacio, también se destaca por aportar energías positivas, por lo que se convierte en un objeto indispensable que debemos tener.

Hay una planta de interior que se destaca por atraer la abundancia; para que comiences a usarla, te detallaremos de cuál se trata para que comiences a colocarla en la puerta de tu casa.

¿Qué planta debe colocar en la puerta de la casa?

El Feng Shui nos indica que hay una planta de interior que se destaca por atraer la abundancia y la prosperidad al hogar, por lo que se recomienda colocarla en la puerta de tu hogar, ya que permitirá la llegada de energía positiva directamente a ti y a tu familia.

Se trata de la Zamioculca; esto se debe a que es un ejemplar que representa la vida y suele asociarse con el elemento de la madera, por lo que se ha convertido en un elemento indispensable que debes tener en tu hogar.

Además, debido a su apariencia, suele ser muy atractiva visualmente, por lo que suele convertirse en un objeto decorativo que muchos hogares incorporan. Así que busca tu ejemplar para que lo puedas colocar.

¿Cómo cuidar la zamioculca?

Aunque el feng shui nos recomienda colocarla en la puerta de tu hogar, también es fundamental cuidarla para que se mantenga en buen estado, ya que una planta de interior marchita o muerta puede ser un imán de carencias o vibras negativas.

No te preocupes, la zamioculca ha obtenido popularidad por ser un ejemplar de cuidados sencillos y muy adaptable. Aplica los siguientes consejos para mantenerla hermosa y poder atraer la abundancia :

Cuando veas que sus hojas se llenan de polvo, solo pasa un paño limpio para favorecer su fotosíntesis.

Ubicarla en un espacio iluminado, pero no debe darle el sol directo.

Dale sustrato con un buen drenaje; cada dos años trasplanta a otra maceta.

Ubícala en habitaciones con temperatura cálida.

Solamente vamos a regar cuando el sustrato se seque completamente. Nunca la encharques.