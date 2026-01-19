Así puedes fortalecer naturalmente tus uñas sin ir al salón de belleza
Desde casa, logra fortalecer naturalmente tus uñas sin la necesidad de acudir al salón de belleza, con consejos que te ayudarán a que no se rompan con facilidad
Para ciertas personas el tener las uñas fuertes puede ser algo complejo. Por suerte, en la actualidad, existen formas de fortalecer naturalmente tus uñas , alternativa en la que no es necesario ir al salón de belleza para que nos apliquen productos específicos.
Por esa razón te vamos a explicar una técnica que te puede ayudar, además de revelarte ciertos tips indispensables para protegerlas, con los que vas a evitar que se puedan romper con facilidad.
¿Cómo fortalecer las uñas rápido?
En la cuenta de That Girl, se menciona un remedio que podemos usar para fortalecer naturalmente tus uñas; dentro de los comentarios podemos ver que varios usuarios han resaltado que es muy eficaz, sin la necesidad de ir a un salón de belleza. Solamente sigue unos sencillos pasos:
- Pica finamente 1 diente de ajo, intenta hacerlo lo más pequeño posible.
- A un esmalte transparente le vamos a agregar el ajo que picamos y 7 gotas de medio limón. Dejamos reposar por 24 horas.
- Pasado el tiempo, aplicamos en nuestras uñas durante 7 días; después retiramos y dejamos descansar por una. Repetimos el periodo de aplicación.
Es un producto muy sencillo con el que podrás empezar a cuidar tu manicura; además, con el sabor del ajo, también podría ser un elemento eficaz para poder dejar de morderlas, algo significativo para quienes sufren el terrible problema.
¿Cómo proteger tus uñas?
Además de la aplicación del producto para fortalecer naturalmente tus uñas, es fundamental que hagamos ciertas acciones con la finalidad de protegerlas sin la necesidad de ir a un salón de belleza. Toma en cuenta los siguientes consejos:
- Al hacer alguna tarea doméstica, protege tus uñas con guantes, puesto que el agua y ciertos productos químicos favorecen su debilitamiento y las resecan.
- De preferencia, hay que limarlas en una sola dirección, ya que al no hacerlo se pueden generar microfisuras.
- Mantén una dieta equilibrada, bebe agua y evita el consumo de tabaco; así se mantendrán fuertes naturalmente.
@soythatgirl.es El secreto para unas uñas naturales fuertes y largas 🤭🎀✨ #glowuptips #uñaslargasnaturales #uñasnaturales #uñasbonitas #tipsforgirls ♬ original sound - That Girl 🎀