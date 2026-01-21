Así puedes hacer que el esmalte de uñas te dure más tiempo desde casa

Es usual que muchas mujeres se hagan su manicura con algún esmalte de uñas que tienen en casa, una alternativa más rápida y sencilla de usar, permitiendo que en cuestión de minutos sus manos luzcan arregladas. Aunque para ciertas personas no es la gran opción, puesto que al poco tiempo el barniz comienza a romperse.

Es así que te vamos a explicar una técnica que te ayudará a que te dure más tiempo. Entonces toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a lucir, para que presumas un diseño de uñas espectacular.

¿Cómo lograr que el esmalte de uñas dure más?

Es usual que el esmalte de uñas que siempre usamos en casa rápidamente se caiga, ya que no tiene la misma adherencia que los productos que se usan en los salones de belleza. Por suerte, la creadora de contenido Jacinta Sánchez explica algunos tips que debemos hacer para que nos dure más tiempo:

Como ya tenía un esmalte previo, menciona que se lo quitó con ayuda de acetona pura y un algodón humedecido con el producto, dejándolos activar por un par de minutos. Posteriormente, empuja la cutícula, le da forma a las uñas y se lava las manos. Para iniciar con el proceso de arreglo, coloca una capa de “base coat”, con la finalidad de que su uña no se pinte. Al secarse, coloca el color que quieras. El truco clave es colocar capas suaves. Una vez que se sequen las capas de color, aplica el top coat y unas gotas secadoras.

Con todos estos tips, explica que logra que sus uñas duren en perfectas condiciones por más de 10 días, algo impactante considerando que algunos barnices a los dos días ya se empiezan a desprender con gran rapidez.

¿Cómo cuidar el esmalte de uñas?

Aunque con los tips anteriores vas a lograr que tu esmalte de uñas dure más tiempo desde casa, es fundamental que las sigas con cuidado para evitar que se caigan con facilidad. Realiza lo siguiente:

Si haces tareas domésticas protegerlas del agua y los químicos con guantes de limpieza.

Al aplicarte el barniz, no soples, eso solamente hace más lento el proceso de secado.

No intentes arrancar el esmalte, eso solamente va a maltratar la uña.