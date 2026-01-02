Qué dice la psicología sobre las personas que no se ponen propósitos de Año Nuevo: no lo creerás

¿No te inspira ponerte propósitos de Año Nuevo? No eres el único y, de hecho, la psicología tiene una explicación clara: la frustración.

De acuerdo con expertos, intentar iniciar de nuevo, cerrar ciclos y plantear planes en estas fechas puede generar entusiasmo y euforia, pero también esconder frustración. Psicología y Mente señala que esto ocurre porque muchas personas no cumplen sus objetivos al finalizar el año, lo que convierte a los propósitos en “una trampa social”.

La mayoría sigue la tradición de ponerse 12 propósitos de Año Nuevo, uno por cada uva que se come; otros elaboran un vision board para plantearse viajes, metas y deseos. Sin embargo, todos parten de lo mismo: la esperanza de un cambio.

Si no cumples tus propósitos, hay frustración.|(ESPECIAL/CANVA)

No obstante, ¿quiénes son realmente los que los cumplen? Según un estudio de la Universidad de Scranton, en Pensilvania, retomado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), solo el 19% logra concretarlos en los primeros meses del año, lo que deja una sensación de fracaso en quienes no lo consiguen.

Entonces, ¿cómo ponerse propósitos de Año Nuevo realistas?

Para cumplir los propósitos que te planteas en Año Nuevo, es necesario considerar varios factores, como la planeación, la inversión y la paciencia. La UNAM explica que los seres humanos tendemos a rendirnos con facilidad, en parte porque no entendemos que adquirir un nuevo hábito o iniciar un proceso requiere tiempo .

Haz un Vision Board 2026 con proósitos realistas.|(ESPECIAL/Canva)

En ese sentido, para alcanzar los objetivos y educar tanto al cuerpo como a la mente, se recomienda establecer ciertos criterios que, según Psicología y Mente, deben tomarse con seriedad: