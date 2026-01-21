Esto significa que una persona pueda hacer su lengua ‘taquito’, según la psicología

Es muy cierto que algunas personas nacen con algunas habilidades que pueden parecer únicas a simple vista, una de las más comunes, pero que no todos pueden hacer, es la famosa lengua de taquito . Aunque no muchos la conocen de esta manera, sino como hacer la lengua en ‘U’.

Aunque para muchos puede ser algo muy simple que ha dado dolores de cabeza a más de un maestro, esto ha levantado mucha curiosidad entre las personas, pues algunas de ellas se han cuestionado si esto tiene una explicación psicológica o solo se trata de alguna rareza o habilidad que tienen algunos seres humanos.

¿Cuál es el significado de poder hacer lengua de ‘taquito’, según la psicología?

Anteriormente, se tenía la idea que la habilidad de doblar la lengua era un talento heredado, pero fue gracias a los estudios recientes de la Universidad de Oxford que desmienten esa idea que estuvo vigente por muchos años.

Señalan que, no todo se traduce a genética y que este singular acto en muchos casos muestran que, con práctica o estímulos tempranos, personas que inicialmente no podían hacerlo, llegan a desarrollar la capacidad. Asociándose directamente al desarrollo cognitivo, la flexibilidad emocional y hasta ciertos rasgos de personalidad

Aunque, por parte de la neuropsicología, el poder realizar esta acción con la lengua, se traduce en un control preciso de los músculos linguales y del sistema nervioso, principalmente del nervio hipogloso.

Es muy cierto que esta habilidad se da en personas con mayor motricidad fina, mientras que algunos estudios han asegurado que lo pueden hacer, quienes tienen un mejor manejo emocional y mayor autoconciencia de su cuerpo.

Mientras que por parte psicológica, es una habilidad que tienen las personas que tienen un nivel más elevado de creatividad y una apertura para poder probar cosas nuevas en su vida.

