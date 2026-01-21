Así puedes hacer que tu tinte de cabello te dure más tiempo

Cuando una persona decide hacerse un cambio de look en muchas ocasiones este viene con un tinte de cabello ; sin embargo, son pocas las mujeres que conocen los secretos para mantener ese nuevo color por mucho más tiempo.

Es muy cierto que esto dependerá de los productos que se apliquen en el cabello, pues cuando una persona se realiza un tinte, puede ser para un cambio de look y otras cubrir las canas. Sin importar eso, estos trucos te van a servir para lucir radiante por más tiempo.

¿Cómo puedes hacer que tu tinte dure más tiempo?

Por tal razón, son muchas las personas que buscan los mejores productos o trucos para cuidar su tinte . Por ese motivo, te vamos a revelar algunos de los más recomendados por los expertos en belleza.

Hidratación

Antes de realizar cualquier procedimiento que implique ponerle color a tu cabello, es recomendable prepararlo de forma adecuada, por lo que se tiene que hidratar a fondo. Por ese motivo, es recomendable usar una mascarilla hidratante y nutritiva, ya que en caso de no hacerlo, es posible que el tinte no te fije de la mejor forma.

No lavarte el cabello por tres días

Después de que se realizó el procedimiento de cambio de color o se aplicó un tinte, lo recomendable es no lavar el cabello durante los primeros tres días. Pues los expertos aseguran que el pigmento sigue fijándose, ya que la sustancia sigue su proceso químico por varias horas más.

Cuidar la temperatura del agua

Es importante mencionar que el agua caliente afecta en el brillo del cabello junto con la saturación correcta del tinte, por lo que se recomienda que las personas se hagan un cambio de look, se laven su cabellera con agua tibia o fría de preferencia.

