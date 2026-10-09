5 stickers de Baby Jinu de KPop Demon Hunters que todo fan debe tener

El arrollador éxito de la película animada de Netflix, K-Pop: Demon Hunters, ha desatado una ola masiva de coleccionismo y fanart en todo el mundo. Aunque la historia se centra en la banda HINTR/X, el grupo viral de los Saja Boys se ha robado el corazón de la comunidad. En especial, las versiones Baby Jinu y los demás integrantes de la banda en su forma kawaii.

Jinu, el enigmático líder de cabello azul de los Saja Boys, es uno de los personajes más populares. Su versión infantil, conocida colectivamente por los fanáticos como parte de la línea Baby Saja, combina al estilo urbano del K-Pop con ojos gigantes y travesuras místicas.

La Chcuela platica con Xavier Flores, quien anuncia más duetos y una nueva etapa musical

5 stickers de Baby Jinu de Kpop Demon Hunters

El Baby Jinu micrófono de oro

Muestra a Baby Jinu con su clásico cabello azul brillante en un formato chibi, sosteniendo un micrófono dorado que parece demasiado grande para sus pequeñas manos. Es el sticker central perfecto para la portada de tu cuaderno favorito.

Baby Jinu micrófono de oro|Pinterest

Baby Jinu modo fuego de redención

Presenta al personaje con destellos neón turquesa y azules a su alrededor, simulando el aura de energía que libera al activar sus poderes mágicos en el concierto.

Al tener colores tan llamativos, resalta de forma espectacular en superficies oscuras como la funda de tu laptop o tu consola de videojuegos.

Baby Jinu modo fuego de redención|Pinterest

El dúo dinámico Baby Jinu y Baby Rumi

Un tierno sticker doble que muestra a Baby Jinu intercambiando miradas graciosas o haciendo un corazón con las manos junto a Baby Rumi. Los tonos pastel le dan una estética vintage.

Stickers de Baby Jinu de KPop Demon Hunters|Pinterest

Baby Jinu en su cuna de arcoíris

Muestra a Jinu en una versión aún más pequeña durmiendo plácidamente dentro de una pequeña cuna con detalles de estrellas cantantes y nubes.

Baby Jinu stickers|Pinterest

Jinu Chibi "haciéndose el payaso"

Baby Jinu guiñando un ojo y sacando la lengua en una pose divertida y rebelde, rompiendo con su imagen seria de líder del grupo. Ponlo en la parte trasera de tu teléfono celular.

