Estos son los 6 animales más comunes en una granja

Todos hemos visto alguna vez una granja, y hemos notado que en ellas viven desde vacas hasta gallinas, pero hay animales que son más comunes que otros y cada uno de ellos tiene un fin distinto por el cual viven dentro de la granja, aquí te presentamos a los 6 animales más comunes y para qué son utilizados cada uno de ellos.

6 animales más comunes en una granja

Desde la producción de alimentos hasta la cría de animales, las granjas tienen diferentes utilidades y cada una de ellas es vital para la vida tal y como la conocemos hasta ahora. Con mucha variación entre los animales que habitan una granja te contamos los 6 más comunes.

1. Vacas

Las vacas son uno de los animales más comunes de ver en una granja ya que su utilidad responde a muchos diferentes escenarios. Principalmente son criadas para obtener leche y obviamente carne, productos básicos para la dieta diaria. Pero en algunas granjas son utilizadas para algo más que eso, pues también ayudan al arado y a la producción de cuero y pieles.

2. Cerdos

Los cerdos encabezan el top 3 de los animales más comunes en una granja, utilizados principalmente para obtener su carne y otros productos como el tocino, ingrediente amado por muchos.

3. Ovejas

Las ovejas son uno de los animales de granja a los que se les saca más provecho, pues su lana, su leche y su carne con muy bien comercializados, y si bien no es muy común que sean utilizados para algo más que esto, en algunas regiones del mundo son usadas para labores agrícolas.

4. Gallinas

Con un muy bajo costo de mantenimiento, las gallinas también son de los animales más baratos y a los que más ganancia se les puede sacar en una granja, obteniendo huevos y su misma carne, estos animales son casi uno de los indispensables para toda granja.

5. Caballos

Los caballos siempre han sido uno de los animales indispensables para el desarrollo de actividades sociales, y no se quedan atrás cuando se trata de labores en una granja, pues además de ser criados para su posterior venta, este tipo de ganado también es utilizado para tareas agrícolas.

6. Conejos

Aunque no se equipara al resto de los animales de esta lista, los conejos también suelen habitar dentro de las granjas, criados para conseguir su piel y también su carne.