¿Eugenio Derbez protagonizará serie de Chespirito? FOTO levanta sospechas.
El actor mexicano, Eugenio Derbez, causó una fuerte incertidumbre al publicar una foto en un set de producción.
Desde hace varios meses, Roberto Gómez Fernández reveló que se encontraba trabajando en la producción de una serie sobre la vida de su padre, Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito.
Sin embargo, los planes sobre la serie de Chespirito se han visto retrasados por la pandemia ocasionada por el COVID-19, pero ahora se ha revelado que posiblemente la producción comience a trabajar en el mes de abril.
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Desde que se dio a conocer el proyecto sobre la vida de Chespirito, muchos cuestionamientos se han hecho, sobre todo sobre quién podría dar vida al papel de Roberto Gómez Bolaños.
Foto de Eugenio Derbez causa incertidumbre
Recientemente, Eugenio Derbez compartió una fotografía por medio de sus redes sociales con la que ha causado mucha sorpresa entre sus fans, ya que todo parece indicar que el actor mexicano estaría involucrado en el proyecto.
Y es que en la foto que publicó en su perfil de Instagram, aparece sentado frente a una persona que se encuentra vestida como el personaje del Chavo del 8 de Roberto Gómez Bolaños, pero la cara sale difuminada.
Próximo proyecto… un sueño hecho realidad
Cabe recordar que Édgar Vivar informó que todavía no se ha definido el elenco que va a conformar la serie de Chespirito; no obstante él participará contando algunas anécdotas que vivió durante años.
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Va muy bien, ya están en los callbacks para el reparto, están armando todo en Miami, es hasta donde yo sé, no sé quién va, quién se queda. Se está buscando quién va a dirigirlo, ahorita es el problema. Todo parte desde un anecdotario, se está enfocando más en un aspecto desconocido de Roberto