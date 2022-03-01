Eugenio Derbez ganó su primer SAG Award por la película CODA.

Quién dijo que los sueños no se cumplen, Eugenio Derbez es el vivo ejemplo de perseverancia, pues este domingo el actor mexicano consiguió su primer SAG Award, junto al elenco de la cinta CODA, la cual fue reconocida por el Sindicato de Actores de Hollywood como la mejor, poniéndola al frente de camino al Oscar.

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Solo Ventaneando estuvo presente para atestiguar el éxito de Eugenio Derbez y sus primeras impresiones tras el triunfo.

Ha sido un sueño, desde hace un año que la película ganó en el Festival de Sundance, primero como que te cuesta trabajo creerlo, pero todo este año ha sido de muchos premios para la película, para este maravilloso cast que está aquí conmigo, para esta maravillosa directora que me dio la oportunidad de hacer un papel dramático

Estoy muy, muy, muy, feliz de haber ganado este premio con todo el cast y pues le dedico el premio a México, la verdad. ¡Viva México!

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La cinta que relata la historia de una joven que quiere ser cantante a pesar de que sus padres son sordos, se ha convertido en un ejemplo de inclusión, tan necesario en estos tiempos en la industria de Hollywood.