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FOTOS | Evaluna dará a luz a la antigüita, en casa y sin epidural.

El padre de la futura mamá, Ricardo Montaner, reveló que su nieto o nieta nacerá en la casa de su hija y sin anestesia.

Por: TV Azteca

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